Под Новосибирском 8-летняя девочка вывела из горящего дома троих детей и потушила пожар

8-летняя девочка потушила огонь до приезда спасателей. Фото: ГУ МЧС по НСО

В среду, 2 июня, в Тогучине Новосибирской области 8-летняя девочка вывела из горящего дома троих детей и сама потушила огонь. Подробности рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

— Возгорание произошло в детской комнате квартиры в двухэтажном доме на улице Вокзальной. Дети в возрасте от года до 8 лет дома были одни без родителей. Они баловались с огнем. Произошел пожар. Девочка вывела детей из задымленной квартиры на лестничную площадку и сама потушила огонь водой из-под крана. Площадь возгорания составила около 0, 5 квадратных метров, — уточнили в ведомстве.

Известно, что в квартире был установлен датчик дыма. Сигнал о происшествии был тут же передан на пульт дежурного. Когда спасатели приехали на место, огонь был потушен ребенком.

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