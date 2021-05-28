Новосибирский школьник-хакер, который исправлял двойки на пятерки, просит 2,5 миллиона после оправдания в суде

Школьник больше двух лет доказывал свою невиновность. Фото: Даба ДАБАЕВ

В Замоскворецкий суд Москвы поступил иск от известного на всю страну бывшего школьника из Новосибирска Владимира Жоглика, который вместо выпускного и последнего звонка сидел на допросах у следователей и оправдывался за исправленные в электронном журнале двойки.

История, которая, казалось бы, закончилась в 2019 году, получила продолжение. Корреспондент КП-Новосибирск ознакомился с иском и узнал, какие претензии к правоохранительной системе накопились у школьника и его адвоката.

«РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО»

Инцидент с хакерской атакой прогремел на всю Россию в 2016 году. Обычная новосибирская гимназия № 5 в Советском районе устроила показательную казнь ученика, который посмел покуситься на святое — оценки в электронном журнале. Директор написала в полицию заявление о том, что двойки учеников внезапно исправились на пятерки, и 17-летний выпускник, который, кстати, подавал надежды и в целом учился неплохо, практически пошел по этапу.

На первом же допросе Владимир признался, что он и его одноклассники действительно подобрали пароль от журнала учителя, а потом дружно заменили плохие оценки на хорошие. А дальше детская шалость превратилась в уголовное дело.

Школьник рассчитывает на компенсацию морального вреда. Фото: соцсети.

Серьезные люди в погонах усмотрели в действиях одиннадцатиклассника очень страшное преступление, даже возбудили уголовное дело по статье «Неправомерный доступ к компьютерной информации». Выпускнику грозило до двух лет лишения свободы.

— Остальных детей, которые участвовали в этом мероприятии, ответственность обошла стороной. А мой сын стал удобной мишенью: растет без отца, а у меня не было денег на дорогих адвокатов. Но мы и подумать не могли, что все это настолько сложно и затянется не на один год. Очень серьезно переживали и сейчас даже вспоминать не хочется, — рассказала КП-Новосибирск мама Володи Лилия Жоглик.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И ОПРАВДАНИЕ

Следствие длилось очень долго. За это время дело даже передавали в суд, но после первого же заседания его вернули обратно в отдел полиции. На защиту Владимира встала общественность — простые люди, которые, как и он, грешили в школьные годы затиранием двоек в журнале, уполномоченная по правам детей при Президенте РФ Анна Кузнецова и даже сотрудники Генпрокуратуры, прибывшие в Новосибирск с проверкой. Бесплатно защищать Жоглика взялся известный адвокат Александр Балян.

— В феврале 2019 года на очередном заседании уголовное дело в отношении меня было прекращено за отсутствием состава преступления. Через месяц заместитель прокурора Советского района прислал мне официальное письмо с извинениями от имени государства, — говорит Владимир Жоглик.

Владимиру пришло письмо с извинениями. Фото: предоставлено Владимиром Жогликом.

Вместе с оправдательным решением суда у парня появилась возможность на реабилитацию. Но первое время после всего пережитого Владимир и его мама даже вспоминать не хотели те неприятные события.

У КАЖДОЙ ОШИБКИ ЕСТЬ ИМЯ

Спустя два года Владимир вместе со своим адвокатом подготовил иск и направил его в московский Замоскворецкий районный суд. Парень требует взыскать за счет средств казны Российской Федерации 2 миллиона 530 тысяч рублей в качестве возмещения морального вреда за незаконное уголовное преследование.

У документа достаточно любопытный формат. Вместе с защитником экс-хакер составил необычный прайс-лист своих моральных страданий, где напротив каждого действия конкретного представителя правоохранительной системы указана денежная сумма.

— Особенность дел по взысканию компенсации морального вреда от незаконного уголовного преследования состоит в крайней степени субъективности при определении ее суммы. В самом деле, уголовное преследование — это не оскорбление или побои, оно нередко длится годами и состоит из множества психотравмирующих для невиновного событий и факторов. Потому мы предложили подход, делающий решение этого вопроса более объективным и точным, то есть перечисляем каждые из событий и факторов, которые выделил из общего числа психотравмирующих конкретный оправданный человек. И даем конкретную оценку вреда от каждого из этих простых событий. Поскольку уголовное преследование Владимира, как определил суд, незаконно целиком, то у нас нет необходимости доказывать, что любое из действий или решений по этому делу также незаконно. Остается только обосновать, а при необходимости и подкрепить доказательствами оценку морального вреда каждого такого простого события, — объяснил КП-Новосибирск адвокат Жоглика Александр Балян.

Так, например, «ошибка» руководителя следственного отдела ОП «Советский» Жилина об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела вызвала у Владимира Жоглика «чувство страха за свое будущее». Эти переживания сибиряк оценил в 30 тысяч рублей. А сам факт возбуждения уголовного дела следователем Садовой экс-школьника расстроил на 100 тысяч.

Дата рассмотрения иска пока не назначена.

«Комсомольская правда» будет следить за продолжением этой истории.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Сожалею, раскаялся и осознал»: прокуратура отказалась обвинять на суде школьника-хакера, который подделывал пятерки

Владимиру Жоглику грозила колония за то, что 2,5 года назад, будучи учеником 11-го класса, он взломал электронный дневник. Но суд начался с необычного заявления от гособвинения (подробнее)

«Хочется уже выдохнуть»: суд закрыл дело против школьника-хакера, который подделывал оценки в электронном дневнике

Владимир Жоглик теперь может взыскать с государства компенсацию морального вреда: 2,5 года его таскали на допросы из-за детской шалости (подробнее)

Прокуратура сняла обвинение против школьника-хакера, который подделал оценки в электронном журнале

Над учеником новосибирской гимназии №5 Владимиром Жогликом 2,5 года шло следствие (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.