«Хочется уже выдохнуть»: суд закрыл дело против школьника-хакера, который подделывал оценки в электронном дневнике

В Советском районном суде Новосибирска закрыли дело против студента Владимира Жоглика, который 2,5 года назад попался на подделке школьных оценок. Володя тогда учился в выпускном классе гимназии № 5. Парень вместе с одноклассниками раздобыл пароли от учетных записей учителей на портале Дневник.ру. И подделал оценки. Причем повысил успеваемость не только себе, но и всему классу.

- Узнала я об этом от классного руководителя. Учительница сказала, что кто-то в школе исправляет оценки, она пытается узнать, кто это. Потом выяснилось, что это мой сын. Конечно, я и предположить этого не могла, но правда такова, - рассказала в эфире Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск» мама парня Лилия Жоглик.

«Версия гимназии: из-за школьника-хакера не удалось открыть профильные классы» - уголовное дело прокомментировала мама Владимира Жоглика. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Хакера быстро вычислили. Гимназия созвала педсовет, маме мальчика предложили перевести сына в другую школу. Та отказалась. Тогда директор подала заявление в полицию.

- Директор подала заявление спустя неделю после административного педсовета, сразу квалифицировала статью 272 УК РФ «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации», - говорит Лилия.

Журналисты в ожидании решения суда.Фото: Даба ДАБАЕВ

Ее сыну грозило 2 года тюрьмы.

- Наверное, в администрации школы до конца не осознавали, какой шаг совершили. Не думали, что так обернется. Поведение директора для меня до сих пор необъяснимо. Она должна была понять и принять какие-то другие педагогические меры, а не сразу повернуть конфликт в сторону полиции. Мой ребенок не отличался тем, что досаждал больше 10 лет или пил, как говорится, кровь учителей. Не было конфликтов ни с учителями, ни с директором, ни с учениками. Дело пытались закрыть, но директор продолжала подавать различные ходатайства и доказывала, что мой сын причинил гимназии вред. Например, якобы из-за моего сына гимназия не открыла специализированные матклассы в гимназии. Мол, Владимир Жоглик причинил вред школьной репутации и из-за этого не открыли классы. Была масса таких вещей, которые просто удивляют, - продолжает Лилия.

Предварительное слушание в Советском районном суде началось с заявления прокуратуры: правоохранители отказались поддерживать гособвинение «в силу малозначительности» проступка.

Прокуратура в последний момент отказалась от обвинения.Фото: Даба ДАБАЕВ

В суде также было озвучено, что никакого вреда действия школьника не причинили, на итоговые оценки его исправления не повлияли. Во вторник, 12 февраля, суд закрыл уголовное дело.

- Стало легче на душе, - признался Владимир Жоглик после оглашения приговора в зале суда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/691226" frameborder="0"></iframe> Прокуратура отказалась от обвинений по делу «школьника-хакера».Даба ДАБАЕВ

Лилия говорит, что спасти сына от уголовной статьи помогли общественники и адвокаты.

- Мы понесли больше моральных затрат, чем финансовых, - добавляет мама Владимира. - Спасибо адвокатам, которые нас защищали. Они это делали совершенно безвозмездно, просто из человеческих побуждений, понимая, что нельзя осудить ребенка за такое. Тем более уголовной статьей. И большое спасибо общественности - если бы не такая поддержка, наверное, все по-другому было бы в нашей жизни. Хочется уже выдохнуть.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

У парня есть право на реабилитацию!

Дмитрий СМЫШЛЯЕВ, адвокат:

- У молодого человека есть право на реабилитацию. Это право на возмещение морального и имущественного вреда, причиненное незаконным уголовным преследованием. Если имущественный вред был причинен, конечно. Моральный вред в любом случае имел место, ответчиком будет МВД, а выплачивать вред - государство. Что касается извинений правоохранительных органов, то принести их должен прокурор от имени государства.

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«Молодежь имеет право на ошибки»

Анна ТЕРЕШКОВА, глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска:

- Я выскажу свою личную позицию. У разных людей собственная точка зрения. Я публиковала в «Фейсбуке» пост с мнением, что не надо осуждать этого парня. В этом возрасте люди могут себе позволить ошибаться. Давайте признаемся, положа руку на сердце, кто из нас не пытался исправлять свои оценки в школе. Я исправляла. В младших классах. Причем очень грубо: стирала двойку за поведение. Потому что нам хотелось выглядеть лучше перед родителями, нам было стыдно принести такие оценки домой. В первую очередь на подобные поступки толкает именно чувство стыда. Надо давать детям в этом возрасте возможность исправлять ошибки. Вот я не люблю людей, которые никогда в своей жизни не делали ошибок, потому что любые достижения строятся на них. Возьмите ученых - перед любым открытием они совершают по 150 ошибок, и только потом - успех. И так же в жизни. Никто не пострадал, никто не оскорблен, не унижен. Если эти условия соблюдены, я буду отстаивать право молодежи на ошибки.

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- На уроке информатики я нашел программу Keylogger, скачал и сохранил на школьном компьютере, то есть она была в локальной школьной сети. Затем запустил ее на компьютере, стоящем в кабинете истории, где у нас шли занятия. Учительница вошла в аккаунт, так и стали известны ее логин и пароль. Я сообщил их Володе Жоглику в обмен на логин и пароль другой учительницы, которые были у него. Мы обменялись информацией, и все (подробнее).