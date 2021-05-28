Последние новости Новосибирска на 28 мая 2021 года: изнасилованную школьницу затравили в деревне, пес лишился глаза, защищая хозяйку

Бродский бросился на защиту любимой хозяйки. Фото: www.instagram.com/maripulya

Мы собрали последние новости Новосибирска на 28 мая 2021 года: обо всем самом важном - в нашей подборке.

ШКОЛЬНИЦУ, НАД КОТОРОЙ НАДРУГАЛИСЬ, ТРАВЯТ МЕСТНЫЕ ЖИТЕЛИ

В небольшом селе Болотнинского района Новосибирской области 19-летний парень надругался над школьницей. Девочка, поругавшись с матерью, ушла гулять с друзьями. В компанию подростков был 19-летний житель соседнего села. Ппарень на машине весь вечер подпаивал понравившуюся ему девчонку, а уже ночью предложил довести школьницу до дома. Вместо этого завернул в лес и надругался над ней прямо в автомобиле. Родители Василисы написали заявление в полицию.

ПЕС-ГЕРОЙ ЗАЩИТИЛ ХОЗЯЙКУ НА ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКЕ

Королевский спаниель по кличке Бродский защитил 10-летнюю девочку, от большого пса. Ребенок гулял с Бробиком на детской площадке, когда на них кинулся огромный бродячий пес. Миниатюрный спаниель попытался защитить маленькую хозяйку, но сам серьезно пострадал - Бродскому пришлось удалить глаз.

ЖИТЕЛЬНИЦА НОВОСИБИРСКА СПУСТЯ 27 ЛЕТ УЗНАЛА, ЧТО ЕЕ ДОЧЬ ПОДМЕНИЛИ В РОДДОМЕ

Светлана Педченко Четверть века растила дочку и думала, что она — родная. но оказалось, что все это время ее ребенок находился в чужой семье. Девочек подменили в роддоме, а раскрыть обман помогли социальные сети.

«ХРУСТАЛЬНЫЙ» МАЛЬЧИК ИЗ СИБИРСКОЙ ГЛУБИНКИ

Семену Кравченко 10 лет, и у него очень хрупкие кости. Диагноз поставили при рождении: мальчик появился на свет уже с 10 переломами. Его мама приложила все силы, чтобы поставить ребенка на ноги. Сейчас Семен закончил 3 класс, ходит в школу и рассекает по школьным коридорам на велосипеде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Она теперь из дома боится выйти»: школьницу, над которой надругался 19-летний парень, затравили жители села под Новосибирском

Пока следователи проводят проверку по заявлению об изнасиловании, виновный сибиряк свободно ходит по деревне и хвастается своим поступком (подробности)

В Новосибирске пес-герой лишился глаза, защищая ребенка от огромной собаки на детской площадке

Если бы не маленький спаниель, дети могли бы пострадать (подробности)

Жительница Новосибирска случайно узнала, что ее дочь подменили в роддоме: помогли соцсети

Женщина увидела фотографию родной дочери в соцсетях и сначала не поверила своим глазам (подробности)

«Мы его носили на ватмане и пеленали в три слоя»: как живет «хрустальный» мальчик с пальчик в сибирской глубинке

Ему 10 лет, но его рост всего 90 сантиметров, а вес — 17 килограммов. Несмотря на цифры, силе воле этого ребенка позавидует любой взрослый (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.