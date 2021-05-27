«Она теперь из дома боится выйти»: школьницу, над которой надругался 19-летний парень, затравили жители села под Новосибирском

Следователи проводят проверку. Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент произошел в одном небольшом селе Болотнинского района Новосибирской области 21 мая. 15-летняя Василиса Пономаренко*, поругавшись с матерью, ушла гулять с друзьями. В компанию подростков затесался 19-летний житель соседнего села Аркадий Буйнов*. Взрослый парень на «Жигулях» весь вечер подпаивал понравившуюся ему девчонку, а уже ночью под предлогом довезти школьницу до дома завернул в лес и надругался над ней прямо в автомобиле. Родители Василисы написали заявление в полицию, но следователи не спешат возбуждать уголовное дело, подозревая, что все происходило по обоюдному согласию. Подробности этой истории узнавал корреспондент КП-Новосибирск.

«ПРИШЛА ДОМОЙ В РАЗОРВАННОЙ ОДЕЖДЕ И ВСЯ В СЛЕЗАХ»

Уже неделю Василиса сидит дома, не ходит в школу и боится выйти даже за ограду. В социальных сетях на девочку обрушилась волна негатива и издевок. Друзья, одноклассники и просто односельчане каждый день напоминают ей о страшной ночи, скабрезно шутят по этому поводу и усмехаются, что насильник спокойно рассекает на своих «Жигулях» по сельским улицам.

— Я до сих пор с ужасом вспоминаю ту ночь, когда Василиса пришла домой. Сразу заметила, что с ней что-то не так. Она была пьяная, лохматая, трико — порваны. Я сразу начала ругать ее, а потом выяснилось, что ей не наставления мои нужны, а помощь и поддержка. Оказалось, что мою дочь изнасиловали. Я повела ее к фельдшеру, та осмотрела, увидела повреждения и вызвала полицию, — рассказала КП-Новосибирск мама девочки Олеся Пономаренко*.

Напуганная школьница, находясь в шоковом состоянии, с трудом могла объяснить инспектору ПДН, что с ней произошло, путалась в показаниях, смущалась, замыкалась в себе.

— Она ведь невинной была, а этот урод воспользовался ее беспомощностью из-за алкоголя, надругался над ней. Она до этого вечера и не общалась с ним никогда, не дружила. Да и не пьет она совсем. Мы просто накануне сильно поругались из-за учебы, вместе с отчимом отобрали у нее мобильный телефон. Вот она назло, наверное, и решила выпить. Никто ж не знал, что все так закончится, — продолжает мать.

ПРОСЯТ СКАЗАТЬ, ЧТО ВСЕ БЫЛО ОБОЮДНО

19-летний Аркадий Буйнов, казалось, сразу продумал все свои действия после случившегося. Еще в машине он припугнул Василису, что не вывезет ее из леса, если она не пришлет ему голосовое сообщение о своем согласии на секс. Девочка, еще толком не протрезвев и воя от боли, выполнила просьбу своего мучителя. За это он сжалился над ней, привез в деревню и выкинул из авто на ближайшей улице.

— О каком вообще согласии может идти речь? Она постоянно плачет теперь, клянется, что пыталась отбиваться от него, царапалась и вообще не хотела никакой близости, — возмущается мама школьницы.

Женщина также не может взять в толк, почему парня никто не задержал, а следователь на допросе дала Василисе время подумать об обоюдном согласии, давила на жалость, что Аркадия могут посадить в тюрьму, а это плохо.

— Все вещи дочери, на которых есть кровь и другие биологические материалы, я сложила в пакет, но их даже не изъяли. Ждем теперь результатов медицинской экспертизы и надеемся, что его все-таки арестуют. Мне больно слышать, как он ходит по деревне и хвастается, что спал с моей дочерью, обсуждает все это с подростками, а те потом в открытую насмехаются над нами. Ему, естественно, не понравилось, что мы написали заявление в полицию. Я боюсь, что дальше будет хуже: начнет угрожать или придет убивать нас, — добавляет Олеся.

Семья Василисы обратилась за помощью к Анне Тажеевой, общественнице, защищающей права детей, которая входит в рабочую группу при детском омбудсмене в Новосибирске. Тажеева в ближайшее время планирует выехать в село, где произошла эта история, и лично разобраться в случившемся.

— Случай вопиющий. Мало того что школьница стала жертвой насилия — она теперь еще и объект травли. Получается, что преступник поиздевался над школьницей, а ему погрозили пальчиком и отпустили дальше творить все, что ему захочется. С девочкой, конечно, нужно поработать психологу, чтобы в будущем у нее не возникло негативных последствий, — считает Анна Тажеева.

«Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

* Имена героев изменены.

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