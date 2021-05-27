Жительница Новосибирска случайно узнала, что ее дочь подменили в роддоме: помогли соцсети

Светлана четверть века растила дочку и была уверена, что она - родная. Фото: предоставлено Светланой ПЕДЧЕНКО.

Светлана Педченко и в страшном сне не могла себе представить, насколько изменится ее жизнь. Четверть века она растила дочку и думала, что та - родная, а оказалось, что все это время ее ребенок находился в чужой семье. Детей подменили в роддоме, и судьба девочек сложилась совсем не так, как должна была. Свою историю Светлана рассказала КП-Новосибирск.

Светлана родила дочь в 1993 году. Фото: предоставлено Светланой ПЕДЧЕНКО.

«ЧЕРНЕНЬКАЯ, СОВСЕМ НЕ ПОХОЖА НА МЕНЯ»

Светлана родила дочь в августе 1993 года в Павлодаре.

- Для меня беременность была настоящим даром. За два года до этого у меня умер ребенок, мы тяжело это переживали, - призналась КП-Новосибирск Светлана. - И тут - такая радость.

Разговоров об аборте даже не заходило, беременность протекала хорошо, малышка появилась на свет в назначенный срок.

- Вместе со мной в палате была еще одна девушка - совсем юная, ей всего 17 лет было. Наши дочери лежали вместе - вторая девочка родилась примерно на 20 минут раньше. Я и подумать не могла, что именно в тот момент их перепутают, - вздыхает Светлана.

Когда молодой маме дали на руки дочку, малышка показалась чужой.

- Девочка была темненькой, кареглазой - совсем не похожей на нас с мужем. Я об этом с родными говорила, но они только шутили, мол, напридумывала. Я себя успокоила тем, что у супруга чеченские корни, хотя сам он светловолосый, видимо гены и дали о себе знать, - объясняет Светлана.

Со временем тревога утихла, а девочка все больше перенимала манеры мамы и папы, которые ее растили.

- Мы все ее очень опекали. Учителя даже смеялись над нами, когда мой сын, который старше дочери на шесть лет, заглядывал к ней на каждой переменке и спрашивал, все ли у нее в порядке, - улыбается Светлана. - У нас в семье так заведено: дочка - младшенькая, мы должны ее оберегать, да и сейчас все тоже происходит именно так.

Когда девочка сказала родителям, что хочет учиться в Новосибирске, вся семья ее поддержала - все вместе переехали из Казахстана в Сибирь.

Светлана говорит, что родна ядочь очень похожа на нее в молодости. Фото: предоставлено Светланой ПЕДЧЕНКО.

«СМОТРЮ И ВИЖУ СЕБЯ»

В Новосибирске Светлана тосковала по Павлодару и частенько в Одноклассниках смотрела фото далекого города. А прошлой зимой увидела снимок, из-за которого привычная жизнь рухнула.

- Этот кадр лайкнула моя подруга. На фото я узнала еще одну знакомую, а лицо другой женщины мне показалось тоже очень знакомым. Я зашла к ней на страницу и увидела фото ее дочери - она родилась в тот же день, что и моя. Если честно, подумала, что схожу с ума: я будто смотрела на себя же молодую. Я тогда вышла из соцсетей, дождалась мужа и показала фото ему, - вспоминает Светлана. - У нас будто внутри все оборвалось, мы решили срочно ехать в Павлодар.

Это сейчас Светлана может обо всем говорить спокойно, а тогда слезы лились градом.

В Казахстан Светлана поехала вместе с сыном и мужем.

- Дочке мы ничего не сказали - просто предупредили, что нас не будет. Она в это время работала, ей не до поездок было, поэтому особо ни о чем нас не расспрашивала, - продолжает женщина.

В Павлодаре Светлана наконец-то увиделась с родной дочерью. По крайней мере сама она в этом уверена.

- Она согласилась с нами встретиться, и все прошло очень хорошо. Она спросила, знает ли о том, что их подменили, наша девочка, которую мы воспитывали. Я призналась, что нет: мы восемь месяцев не решались ей во всем признаться. Тогда она посоветовала не говорить, сказала: «Если у нее характер, как у моей мамы, то она замкнется», - описывает Светлана встречу. - Мы договорились общаться, созваниваться.

Но потом в девушке будто что-то надломилось.

- Она написала моему сыну, что не хочет общаться, что у нее другая семья, ее мама сильно переживает, - добавляет Светлана.

Светлана решила добиваться компенсации ради дочки. Фото: предоставлено Светланой ПЕДЧЕНКО.

«МАМА, ЧТО С ТОБОЙ?»

Вскоре по Павлодару поползли слухи об истории Светланы, и она очень боялась, что дочка в Новосибирске узнает об этом.

- Однажды дочка мне позвонила и сказала, что ей какая-то дура в соцсетях пишет. У меня все внутри похолодело: подумала, неужели она все узнала. Я даже слова сказать не могла, а дочка начала спрашивать: «Мама, что с тобой?» Я, чтобы ее успокоить, сказала про проблемы со связью, но сама решила, что больше так продолжаться не может, - говорит наша героиня.

Девушка обо всем узнала, когда пришла к родителям в гости.

- Дочка тогда была в хорошем настроении, рассказывала, как у нее дела. Я говорю: «Доченька, мне тебе нужно что-то сказать». В этот момент дочка сильно испугалась: потом призналась, что больше всего боялась, что я скажу, что у меня тяжелая болезнь. А новость о том, что она не родная, восприняла на удивление спокойно. Вместе со мной посмотрела фото биологической мамы, а потом сказала нам: «И что изменилось? Вы - моя семья», - передает разговор с дочкой Светлана.

Но пообщаться с биологической мамой девушке все-таки хотелось, и тогда на помощь пришла сама Светлана.

- Я нашла телефон ее биологической мамы - благо город небольшой, все друг друга знают. Позвонила, сказала ей, что дочка хочет общаться с ней. И она дочке написала, - радуется Светлана.

А еще Светлана подала иск в суд на больницу, где перепутали детей. ДНК-тест показал, что Светлана и девушка, которую она воспитала, не родственники, а чужие люди. Но пока суд требования женщины отклонил с формулировкой: «Эти доказательства не подтверждают вину ответчика».

- Но мы собираемся обжаловать решение. Я хочу, чтобы больница заплатила компенсацию, - настаивает Светлана.

А вот казахстанская мама эту идею не поддержала и со своей стороны иск не подала.

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