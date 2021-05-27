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27 мая 2021 17:59

В Новосибирске пес-герой лишился глаза, защищая ребенка от огромной собаки на детской площадке

Если бы не маленький спаниель, дети могли бы пострадать
Татьяна СОЛОВОВАТатьяна СОЛОВОВА
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Бродский бросился на защиту своей хозяйки. Фото: www.instagram.com/maripulya

Бродский бросился на защиту своей хозяйки. Фото: www.instagram.com/maripulya

Королевский спаниель Бродский (для домашних – Бробик) появился в семье новосибирского блогера Марины Трубицыной два года назад. И сразу стал любимцем не только новых хозяев, но и всей местной детворы.

- Бробик очень добрый, контактный пес: все ребятишки играют с ним и в школе дочки, и на детской площадке, - рассказала КП-Новосибирск Марина Трубицына, известная подписчикам под ником maripulya.

Бродский - любимец местной детворы. Фото: www.instagram.com/maripulya

Бродский - любимец местной детворы. Фото: www.instagram.com/maripulya

Именно на детской площадке спаниель и попал беду:

- С Бробиком гуляла моя старшая дочка, которой 10 лет. Когда они были вместе с другими детьми, на них выскочила огромная бродячая дворняга, - описывает ситуацию Марина.

Дети испугались. Чем могла бы закончится такая встреча ребятишек и дворовой собаки — не известно. Но за маленькую хозяйку вступился бесстрашный миниатюрный спаниель, он ринулся к дворняге, переградив путь.

- Все происходило на глазах моей дочки. Ещё не много, и пес перекусил бы Бробика пополам, — описывает Марина. – Хорошо, что друзья дочки сразу побежали и позвали меня: какой-то мужчина помог отбить мне нашу собаку от бродячей…

Марина отбила раненого пса у дворняги. Фото: www.instagram.com/maripulya

Марина отбила раненого пса у дворняги. Фото: www.instagram.com/maripulya

Маленький Бродский сильно пострадал.

- Это был ужас, когда я везла собаку в больницу. Вся машина в крови, глаз болтается на оборванных мышцах, - говорит Марина. - Я молилась, чтобы не задеты были связи с мозгом…

Спасать Бродского взялся известный новосибирский ветеринар Евгений Козлов.

- Больше всего мы боялись, что у собаки есть черепно-мозговая травма и поврежден мозг. Но, к счастью, этого не было, - объяснил КП-Новосибирск Евгений Козлов. – Пес хорошо перенес операцию, ему пришлось удалить глаз, но все прошло без осложнений.

Сейчас Бробику намного лучше: он опять такой же общительный и снова играет с детьми. Несмотря на всю боль, что ему пришлось перенести.

- Он уже научился жить с одним глазом: и, кажется, даже забыл, что с ним случилось, - говорит Марина. – А для нас он самый красивый и любимый, несмотря на травму.

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