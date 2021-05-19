«Как можно было перепутать?»: в фронтовики записали новосибирца, погибшего на Кавказе в 90-х

Среди героев ВОВ оказался портрет героя боевых действий в Дагестане. Фото: предоставлено читателем КП-Новосибирск

В Новосибирске уже после майских праздников прохожие присмотрелись к плакату, который висит на остановке «Футбольная» в Ленинском районе города. Он посвящен героям Великой Отечественной. Но среди портретов фронтовиков-участников ВОВ внимательные прохожие прохожие обнаружили портрет Романа Сидорова — героя боевых действий в Дагестане в 90-х годах.

— Как можно было перепутать? Когда я заметил эту ошибку, обратился сначала в администрацию Ленинского района. Там мне сказали искать непосредственно тех, кто этот плакат повесил. Я выяснил, что он принадлежит одному из городских рекламных агентств. Позвонил туда, мне вроде как пообещали все убрать. Но что-то как-то они не торопятся это делать: говорят, то бригад свободных нет, то еще чего. Причем, я не знаю, только ли на этой остановке такая ошибка или есть еще такие плакаты, — рассказал читатель КП-Новосибирск, заметивший на улице плакаты.

Роман Сидоров, которого записали в фронтовики, тоже герой России, участник Второй Чеченской войны, погибший в 1999 году в районе дагестанского села Тандо при сопровождении машин пехоты с раненными. Но к Великой Отечественной, конечно, этот офицер не имеет отношения.

Кстати, это не первая путаница в Новосибирске, связанная с 9 мая. Также уже после праздника народ увидел ошибки на уличных билбордах, посвященных войне. Недочеты заметил Александр Зырянов, он же выложил снимки билбордов в Фейсбук, написав:

— Можно плохо знать родной язык, но тема-то святая. Гуглом же можно воспользоваться…

Эти плакаты уже убрали с улиц города. Фото: Александр Зырянов

Один плакат рассказывал о том, что для работы в оборонной промышленности в Новосибирске в годы войны было мобилизовано 126 711 человек. Правда, написано там не «мобилизовано», а «мобилизировано». А в тексте другого плаката была допущена грамматическая ошибка в слове «изготовлено»: на плакате оно написано с двумя буквами «н».

На шум в соцсетях тогда оперативно отреагировали в мэрии. Вчера плакаты с ошибками были сняты.

— Мы не несем ответственности за контент, размещенный на плакатах. Их изготовили в одном из рекламных агентств. Мы только предоставили место. Сейчас этих изображений на билбордах нет, — рассказал КП-Новосибирск председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.

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