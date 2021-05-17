«Это жесть!»: в Новосибирске к 9 мая вывесили плакаты с ошибками

В Новосибирске на улицах города перед 9 мая вывесили праздничные плакаты с ошибками. Фото: Александр Зырянов

В Новосибирске на улицах города перед 9 мая вывесили праздничные плакаты с ошибками. Опечатки и оговорки в тексте заметили сибиряки, они же выложили снимки билбордов в интернет. Среди пользователей соцсетей это вызвало шквал негодования.

В тексте на первом плакате говорится о том, что для работы в оборонной промышленности в Новосибирске в годы войны было мобилизовано 126 711 человек. Правда, написано там не «мобилизовано», а «мобилизировано». А в тексте второго плаката была допущена грамматическая ошибка в слове «изготовлено»: на плакате оно написано с двумя буквами «н».

Доктор филологических наук Галина Мандрикова пояснила, что ее такие ошибки в публичном пространстве все еще печалят, но уже не удивляют.

— Конечно же, видеть такие ошибки на плакатах, особенно тех, что приурочены к важным датам, всегда довольно грустно. Но, как показывает мой опыт, Дню Победы в этом плане достается больше всех, — пояснила КП-Новосибирск Галина Михайловна. — Причем, я встречала не только ошибки в тексте, но и куда более серьезные вещи. К примеру, когда на какой-то плакат случайно поместили немецкого солдата, а не советского. Поэтому, мне кажется, что это не только языковая безграмотность, но и общекультурная.

По словам Галины Мандриковой, такие ошибки в текстах, размещенных для широкой публики, могут иметь и другие печальные последствия:

— Люди ведь верят написанному. Они часто видят эти слова и словосочетания, начинают их таким образом воспринимать и запоминать, думая, что это правильно. И сами потом начинают говорить и писать подобным образом, — пояснила доктор филологических наук.

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