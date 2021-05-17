В мэрии прокомментировали инцидент с ошибками на плакатах к 9 мая в Новосибирске

В мэрии прокомментировали инцидент с ошибками на плакатах к 9 мая. Фото: Фото: Александр Зырянов

В мэрии прокомментировали инцидент с ошибками на плакатах к 9 мая, которые заметили горожане и выложили в сеть. По словам вице-мэра Новосибирска и главы департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Анны Терешковой, эти билборды в ближайшее время должны убрать с улиц города.

— Мы уже в курсе этой ситуации, сейчас этим вопросом занимается комитет рекламы и информации города, — пояснила КП-Новосибирск Анна Терешкова. — Эти плакаты скоро должны убрать с улиц.

Вице-мэр также пояснила, что такие ошибки были допущены только на этих двух плакатах.

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