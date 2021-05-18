В Новосибирске убрали плакаты с ошибками, сделанные к 9 мая

В Новосибирске с улиц убрали плакаты с ошибками, размещенные к 9 мая. Фото: Александр Зырянов

С улиц Новосибирска убрали плакаты с ошибками, размещенные к 9 мая. Об этом КП-Новосибирск рассказал председатель комитета рекламы и информации мэрии города Новосибирска Олег Хорошунов.

— Мы не несем ответственности за контент, размещенный на плакатах. Их изготовили в одном из рекламных агентств. Мы только предоставили место. Сейчас этих изображений на билбордах нет, — рассказал КП-Новосибирск Олег Хорошунов.

Напомним, новосибирцев возмутили плакаты к 9 мая, где в текстах были допущены орфографические ошибки. Они сфотографировали изображения и опубликовали снимки в соцсети.

В тексте на первом плакате говорится о том, что для работы в оборонной промышленности в Новосибирске в годы войны было мобилизовано 126 711 человек. Правда, написано там не «мобилизовано», а «мобилизировано». А в тексте второго плаката была допущена грамматическая ошибка в слове «изготовлено»: на плакате оно написано с двумя буквами «н».

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