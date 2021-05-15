Последние новости Новосибирска на 15 мая 2021 года: ученые изобрели лекарство от глиобластомы, в Новосибирске прошли соревнования по копке могил

Лекарство поможет в лечении на 40%. Фото: Диана ИВАНОВА/Алена МАРТЫНОВА

Мы собрали последние новости Новосибирска на 15 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.

НОВОСИБИРСКИЕ УЧЕНЫЕ ИЗОБРЕЛИ ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ ГЛИОБЛАСТОМЫ

Новосибирские ученые придумали препарат, который поможет сделать лечение глиобластомы эффективнее на 40%. Один из его основных компонентов — особая кислота, которая содержится в живице хвойных растений. Первые испытания препарата уже провели на мышах, а через несколько лет его проверят на человеке.

В НОВОСИБИРСКЕ ПРОШЛИ СОРЕВНОВАНИЯ ПО КОПКЕ МОГИЛ

Всероссийский турнир «Могильный беспредел» впервые прошел в Новосибирске на территории крематория. Могильщики сторого выполняли задания: вырыть яму нужной ширины и глубины, а главное — сделать это быстрее всех.

ГОДОВАЛАЯ ДЕВОЧКА ПРОГЛОТИЛА ОЧИСТИТЕЛЬ ДЛЯ ТРУБ

Под Новосибирском годовалая девочка проглотила средство для чистки труб. Ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас девочка находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.

НОВОСИБИРСКИЕ ВРАЧИ УЛАЛИЛИ ОГРОМНУЮ ОПУХОЛЬ У ДЕВУШКИ

Уникальную операцию провели врачи в Новосибирском областном онкодиспансере. К ним обратилась девушка, у которой увеличилась опухоль в груди. Медики провели ей обследование и выявили злокачественное образование. Сибирячку уже выписали домой, но впереди ее ждет длительная реабилитация и лечение.

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