Новосибирские ученые изобрели лекарство против опухоли как у Фриске и Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк борется с глиобластомой. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Глиобластома - самая агрессивная опухоль мозга: болезнь в 2015 году унесла жизнь Жанны Фриске (ее родные и Дмитрий Шепелев до сих пор продолжают разборки из-за миллионов, которые наследники певицы вернули «Русфонду»). Сейчас с этим недугом борется актриса Анастасия Заворотнюк, которую пятается спасти ее муж Петр Чернышев. Прогноз для пациентов с таким диагнозом пугающий: люди угасают за 15 месяцев. Однако благодаря новосибирским ученым у больных глиобластомой появился шанс: сибирские химики изобрели препарат, который сможет сделать лечение эффективнее на 40%. О нем КП-Новосибирск рассказали сами разработчики.

«ЖИВУЧИЕ» КЛЕТКИ

- Особенность клеток глиобластомы в том, что после химиотерапии они способны восстанавливаться, даже несмотря на серьезные повреждения, которые получают во время химиотерапии, - объяснила КП-Новосибирск Ксения Ковалева, кандидат химических наук, научный сотрудник Института органической химии имени Н. Н. Ворожцова СО РАН. - Это происходит из-за особых ферментов репарации, которые содержатся в опухоли.

И вот как убить такую опасную клетку - «ящерицу», которой, казалось, «отрубишь хвост», а она его снова нарастит? Вариант только один: лишить ее возможности восстанавливать поврежденные части. А если говорить научными терминами, «подавить работу ферментов репарации». Над этим и стали работать новосибирские ученые. И на помощь им пришла сибирская природа. Точнее, хвойные деревья.

- Вещество, с которого мы начинаем синтез, называется дегидроабиетиламин. Оно является полусинтетическим, получают его из дегидроабиетиновой кислоты. Это смоляная кислота, которая содержится в живице хвойных растений. Особенно много ее в живице ели сибирской (Picea Obovata). Второе вещество - каркасный структурный фрагмент адамантан, он создан искусственно, - продолжает Ксения. - Именно из этих веществ мы создаем препарат, который не позволяет раковым клеткам восстанавливаться.

Первым живым существом, на котором испытали препарат, была мышь. Для эксперимента использовали особых мышей-гибридов, у которых отсутствует иммунитет, то есть если организм обычных животных отторгает чужеродные ткани при трансплантации, то у лабораторных иммунодепрессивных мышей такого не происходит. К таким мышам и «пришили» опухоли (ксенографты).

- Если бы у них был иммунитет, то мы не смогли бы их «заразить» онкологией, - говорит Ксения. - Мы разделили подопытных на три группы: одних мышей не лечили, другим давали обычные лекарства, а третьей группе давали не только стандартные лекарства, но и нашу разработку, - описывает эксперимент Ксения. - И если в первых двух группах болезнь протекала как обычно, у мышей, на которых тестировали нашу разработку, опухоль была значительно меньше.Препарат способен на 40% увеличивать эффективность химиотерапии у пациентов с глиобластомой.

«ЖДАТЬ ЕЩЕ 10 ЛЕТ»

Еще один плюс препарата: по словам ученых, он абсолютно не токсичен. Вот только ждать, когда препарат появится в больницах, придется долго:

- Понадобится около пяти лет, чтобы изучить влияние препарата на организм, его фармакокинетику. Еще примерно столько же времени будут длиться эксперименты с людьми.(лучше написать клинические исследования, в которых будут участвовать люди)

В общем, примерно через 10 лет лекарство появится в больницах. Но почему ученые не торопятся использовать его в клиниках?

- Да, плюс препарата в том, что он не токсичен, мыши перенесли его хорошо, его можно использовать вместе со стандартной химиотерапией. Но как именно он воздействует на организм человека, какие могут быть побочные эффекты - еще предстоит выяснить, - добавляет Ксения.

К слову, семья Анастасии Заворотнюк в новосибирский институт пока не обращалась, да и сами ученые еще не готовы вводить лекарство человеку.

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