Новосибирские врачи спасли девушку, удалив ей из груди гигантскую опухоль

Новосибирские врачи спасли молодую сибирячку, удалив ей из груди гигантскую опухоль. Фото: Минздрав НСО,

Жительница Новосибирской области обратилась в одну из клиник областного центра с жалобами на боли и уплотнение в левой груди. Известно, что образование сибирячка нащупала еще четыре года назад, однако забеспокоилась лишь тогда, когда опухоль стала болеть и резко расти. Медики провели ей обследование и выявили злокачественное образование. После чего девушку срочно направили в Новосибирский областной онкодиспансер.

Известно, что за две недели опухоль с 5 сантиметров выросла до 20 и занимала уже весь объем молочной железы. Медлить с лечением было недопустимо.

— Синовиальная саркома очень редкая и крайне агрессивная злокачественная опухоль с высоким потенциалом распространения по организму, и была большая вероятность прорастания ее в грудную стенку. В кратчайшие сроки провели всестороннее обследование, включающее УЗИ, КТ и МРТ-диагностику, для исключения поражения жизненно важных органов метастазами. С большой радостью констатировали отсутствие метастатических изменений и сразу же назначили без преувеличения спасительную операцию, — цитирует Минздрав Новосибирской области онкомаммолога Данила Бредихина.

Пациентку прооперировали: ей сделали мастэктомию. Хирургическое вмешательство проводил Данил Бредихин, а ассистировал ему Григорий Абдуллин. В минздраве уточнили, что врачам удалось сохранить грудные мышцы, так как опухоль не успела затронуть грудную клетку. В настоящий момент 22-летнюю девушку выписали домой. Однако впереди ее ждет длительное лечение и реабилитация. Это связано с тем, что сибирячка обратилась к врачам несвоевременно. Если бы она пришла за помощью 4 года назад, последствия были бы не столь серьезны.

— За столько лет бездействия образование превратилось в агрессивную опухоль и подвергло жизнь девушки большой опасности. Еще раз, пользуясь случаем, хочу обратиться к женщинам: если вы при самообследовании обнаружили болезненный узел, уплотнение, заметили выделения из сосков — не откладывайте визит к врачу, позаботьтесь о себе сейчас, чтобы не столкнуться в будущем с бедой, — призвал Данил Бредихин.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.