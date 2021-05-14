Под Новосибирском годовалая девочка проглотила очиститель для труб: ребенка спасают врачи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Под Новосибирском годовалая девочка проглотила средство для чистки труб: ребенка с тяжелым отравлением доставили в больницу. Сейчас малышка находится в реанимации Детской клинической больницы № 1.

— Девочка поступила накануне, 13 мая. Состояние ребенка тяжелое, врачи оказывают ей всю необходимую помощь, — уточнили КП-Новосибирск в отделении реанимации детской больницы.

По словам врачей, отравление детей бытовыми химикатами — частые случаи. Известно, что малыши познают мир, пробуя то, что под запретом. В связи с чем родителям нужно внимательнее следить за детьми, не допуская их до химикатов.

В свою очередь в СК РФ по Новосибирской области изданию уточнили, что информация по факту случившегося уточняется.

Ранее КП-Новосибирск писала о 13-летней школьнице, которая погибла после встречи с друзьями. Известно, что девочка употребляла газ.

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