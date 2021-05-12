Под Новосибирском шестиклассница умерла, попробовав сниффинг

Девочка скончалась в реанимации. Фото: социальные сети.

В Новосибирской области шестиклассница умерла в больнице после встречи с друзьями. ЧП произошло в рабочем поселке Горный в Тогучинском районе. Что случилось в компании подростков, и как девочка оказалась в реанимации — выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

13-летняя Алина* всегда была жизнерадостной и веселой девчонкой. По крайней мере, так ее описывают друзья. Девочка росла в благополучной семье и была единственным ребенком.

— В школе она тоже хорошо училась, — кратко рассказали КП-Новосибирск об Алине одноклассники.

С фотографий в социальных сетях на нас смотрит жизнерадостная девочка, которая внешне совсем не похожа на подростка-токсикомана. Но по словам друзей школьницы, в тусовке подростков появилась новая «мода» — сниффинг (дети, как говорят, «пыхают газ»), в это оказалась втянута и Алина.

Как сообщил источник КП-Новосибирск в правоохранительных органах, 11 мая девочка отдыхала вместе с друзьями на пустыре. После чего ее и увезли в больницу.

— Алина нюхала газ и не рассчитала видимо силы. Случился передоз, — рассказала КП-Новосибирск Катя*, подруга погибшей.

По словам источника, девочке резко стало плохо, и она потеряла сознание. Следователям предстоит узнать, во время ли дети набрали 03 или пытались скрыть, что их подруге плохо и откачать ее своими силами. Факт остается в том, что медики забрали школьницу с улицы уже без сознания, девочка попала сразу в реанимацию. В больнице она умерла.

— Такой случай у нас впервые. Кто-то вообще говорит, что она бензин нюхала, кто-то лак. Странная молодежь растет. Им ничего не интересно. Насмотрятся в интернете ерунды всякой, а потом занимаются чем попало. Кстати, семья у погибшей не очень благополучная, — возмущается местная жительница, попросившая об анонимности.

КП-Новосибирск обратилась за комментарием в Следственный комитет России по Новосибирской области.

— Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время следователями установлены лица из круга ее общения, а также родственники, произведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, — прокомментировала КП-Новосибирск старший помощник по взаимодействию со СМИ СУ СК РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Напомним, что ранее «Комсомолка» уже писала о новых «увлечениях» подростков — снюсах и сниффинге. Если раньше молодежь курила за гаражами, то теперь они закидываются бумажками с никотином и «пыхают газ». Несколько случаев, один из которых закончился летальным исходом, произошли в Новосибирске 2 года назад.

*Имена подростков изменены.

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