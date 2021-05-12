Беременна в 15: новосибирская восьмиклассница хочет замуж за соседа, но ее приемный отец против

Парень узнал, что будет отцом от полиции. Фото: Алексей Булатов // соцсети

В Новосибирской области очередная школьница ждет ребенка. На интересное положение восьмиклассницы обратила внимание учительница и сообщила об этом опекуну. Взрослые стали выяснять, как такое могло произойти, и узнали, что будущий отец ребенка — 19-летний сосед. В отношении парня возбудили уголовное дело, он испугался и предложил беременной подружке пожениться. Влюбленная школьница готова пойти в загс, но ее отец-опекун категорически против свадьбы и настаивает, чтобы опорочивший его падчерицу сосед ответил за совращение несовершеннолетней по закону. На чьей стороне правда — выяснял корреспондент КП-Новосибирск.

СИРОТА СУЗУНСКАЯ

Восьмиклассница Марина* из Сузунского района лишилась родного отца, когда ей едва исполнилось три годика: мужчину убили в пьяной драке. Мама девочки горевала не долго и переехала с дочкой к своему первому мужу. Но семейная жизнь опять не сложилась: женщина злоупотребляла алкоголем, и в итоге ее лишили родительских прав. Мать исчезла из жизни Марины, а опеку над девочкой оформил бывший сожитель матери. Мужчина один стал воспитывать двух девочек — родную дочь, которая на несколько лет старше, и приемную Марину.

В районном поселке многие до сих пор удивляются, как сибиряк справляется с двумя девчонками. Надо сказать, что у него это неплохо получается: они всегда сыты, одеты-обуты, в доме есть все необходимое. Правда, с суровым мужиком особо не посекретничать, вот и первая дружба Марины с парнем, переросшая в подростковую влюбленность, прошла незаметно для далекого от сантиментов отчима.

ВЕЧЕРИНКА: ОНА — ТРЕЗВАЯ, ОН — ПЬЯНЫЙ

Особых проблем падчерица не доставляла. Училась средне, но уроки не прогуливала. Занималась спортом, гуляла с сельскими мальчишками и девчонками. В том числе с соседом Никитой, которому 19 лет. Общались в одной компании, дружили по-соседски. Парень недавно вернулся из армии, устроился на работу и для многих школьниц стал объектом симпатии.

— Где-то в октябре они пошли на вечеринку к друзьям, потом Марина осталась у Никиты ночевать. Она трезвая была, он пьяный — и как-то он ее уговорил этим заняться. Марина об этом никому не сказала, а в апреле классный руководитель заметила живот. Дочку направили к гинекологу, и она во всем созналась, — рассказал КП-Новосибирск отчим школьницы Яков.

Парень недавно вернулся из армии, он стал просить руки школьницы - но отчим отказал. Фото: соцсети

«СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ!»

Эта новость очень удивила работников местного отдела опеки. Семья, где воспитывалась восьмиклассница, хоть и неполная, но вполне нормальная, даже благополучная.

Как и положено по закону, на сигнал об очередной школьной беременности отреагировали правоохранители. Возбудили уголовное дело за интимную связь с несовершеннолетней (ч. 1 ст. 134 УК РФ «Половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и задержали парня. Тот отмазываться не стал — признался, что совратил Марину, но, как честный мужчина, готов жениться. Свои слова подтвердил делом: тут же бросился просить у юной барышни руки и сердца. Та согласилась, а вот ее отчим-опекун Борис оказался категорически против.

— Никите грозит от 3 до 6 лет — так сказали в полиции. Марина говорит: «Жалко его, пусть женится». А я ему не верю. Он ведь хочет брак по расчету: испугался, что сядет в тюрьму. Не факт ведь, что у них получится нормальная семья и они смогут воспитать малыша. Видели мы таких, которые сначала в любви клянутся, а потом пьют, гуляют, разводятся, алименты не платят. Я боюсь, что моя дуреха из-за этого брака потеряет положенную сироте квартиру, выплаты. Пусть лучше родит и станет матерью-одиночкой, а я и государство ее поддержим. Свадьбы не будет! — настаивает отчим Борис.

Сводная сестра школьницы подтвердила, что Марина влюблена в отца своего ребенка и хочет замуж.

— Чувствуется, что она влюбилась. А он сначала, как узнал о ее беременности, то трубку не брал, то отвечал, что сильно занят. Как только дело завели — решил в отца поиграть. Я тоже ему не верю, — поделилась с КП-Новосибирск сестра Марины.

Борис официально является опекуном восьмиклассницы, но по закону она не обязана спрашивать у него разрешения на брак. Беременной школьнице уже исполнилось 16 лет, поэтому она может подать заявление в администрацию Сузунского района с просьбой одобрить замужество. Что касается Никиты, в которого влюблена Марина, то он с корреспондентами КП-Новосибирск разговаривать отказался.

* Имя девочки и ее отчима изменены по просьбе героев.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Свадьба - это слабый аргумент

Семейный юрист Инесса Рябинина утверждает, что свидетельство о браке беременной школьницы и 19-летнего парня не избавит его от уголовной ответственности за ранее совершенное преступление.

— Суд берет во внимание только характеристики личности обвиняемого при вынесении приговора: отзывы по месту работы, по месту учебы, почетные грамоты и письма, спортивные достижения. Также будет учтено мнение опекуна девочки и ее родственников. А вот свидетельство о браке по сути является только одной из характеристик. В лучшем случае молодому человеку грозят обязательные работы на 480 часов, но статья предусматривает и лишение свободы на срок до 4 лет, — сообщила КП-Новосибирск Инесса Рябинина.

К тому же свадьба сироты в 16 лет никак не повлияет на ее право на получение жилья, о чем переживает опекун. Государство выделяет квартиру, если за сиротой не закреплено никакой недвижимости. Девушка может вступать в брак и оставаться в очереди на обеспечение жильем.

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