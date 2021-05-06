«Не скажу, кто отец дочки»: 15-летняя школьница забеременела на турбазе в свой день рождения

Марина забеременела после поездки на Алтай прошлым летом. Фото: соцсети.

15-летняя школьница из Новосибирска Марина Смирнова* родила девочку после отдыха на Алтае. В августе прошлого года семья с двумя детьми приезжала на турбазу, там и отмечали день рождения старшей дочери. Родители даже не знали, что старшая дочь уединялась с каким-то парнем. Вернувшись домой, Марина поняла, что беременна. 3 мая в домашних условиях школьница родила дочку. Юная мамочка скрывает, кто стал отцом ребенка, и отказывается называть его имя даже близким людям. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.

Известно, что 3 мая отец школьницы дежурил на работе, а дома остались мать и двое детей. Неожиданно у Марины заболел живот, а потом начались схватки. Позвонили в скорую, но когда медики приехали, школьница уже стала мамой.

Мама школьницы стала бабушкой в 38 лет. Фото: соцсети.

— Никто и не знал, что она беременна, живота все это время не было видно. Конечно, когда Марина родила, мы испытали шок. Теперь уже успокоились, смирились. Девочка родилась хорошенькая. Лишь бы здоровыми были и Марина, и малышка, а мы уж воспитаем и вырастим, — рассказала КП-Новосибирск родственница школьницы.

По данным источника в полиции, семья у школьницы благополучная, на учете в соцслужбах и ПДН не состоит, поэтому речь о том, чтобы забрать новорожденную в детский дом, даже не идет.

— Марина, конечно, окончит школу. Будем помогать ей с доченькой, это же наша девчонка. Для нас не имеет значения, кто ее отец, пусть он даже не знает, что стал папой. Теперь уже ничего не изменить, — рассуждает родственница.

Девушка планирует окончить школу с младенцем на руках. Фото: соцсети.

Но по закону этого отца все-таки придется найти. Во-первых, ему грозит ответственность за вступление в половую связь с несовершеннолетней, если ему самому уже исполнилось 18. А если он такой же школьник и любовный процесс протекал по обоюдному согласию, то наказания избежать удастся.

Однако Марина наотрез отказывается называть даже имя парня, с которым у нее был курортный роман на Алтае.

— По данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и участники произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

* Имя героини изменено по этическим соображениям.

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