В Новосибирске опекун расстроила свадьбу 16-летней школьницы и угрожает забрать у нее ребенка

Опекун (справа) против свадьбы 16-летней школьницы и 24-летнего строителя (справа). Фото: соцсети

Новосибирская школьница Маша* родила в 15 лет — и попала в центр для беременных подростков. Отец ребенка загремел в тюрьму, как и родная мать Маши. Сложного подростка с ребенком подхватила чужая женщина, оформив опеку. Но пока опекун нянчилась с младенцем, Маша закрутила роман с 24-летним парнем. Он сделал ей предложение, влюбленные хотели пойти в загс. Но опекун против. Она стала запирать Машу дома, отобрала телефон и карточку с материнскими выплатами. Имеет ли школьница право на свадьбу и что будет с ребенком — в материале КП-Новосибирск.

БЕРЕМЕННА В 15, РОДИЛА В 16

Детство Маши Касаткиной было незавидным. Отец спился, а мать попала в тюрьму. До пятого класса девочку растила бабушка в Мошково, потом мама Маши освободилась и забрала дочь в Новосибирск. Маша училась в школе на Затулинке, познакомилась с 20-летним Егором. Парочка постоянно искала приключений, пока Егора не поймали на краже и поджоге машины. Тогда же выяснилась, что это еще не все преступления — 15-летняя «подельница» парня оказалась беременна. Егора посадили в тюрьму, а Машу провели по делу как свидетеля. Мама Маши тоже вернулась за решетку. Беременная школьница осталась совсем одна. Ее отправили в областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга», где ее и присмотрела вторая мама.

Маша с 12 лет росла без матери, а в 16 лет сама родила ребенка. Фото: соцсети

Многодетная сибирячка Наталья С. взяла под опеку и Машу, и ее родившегося сына. Забрала в свой дом в поселке Элитный.

— Я хотела расписаться с отцом своего ребенка Егором, меня даже звали на шоу «Беременна в 16». Но Егор попал в колонию. Постепенно и чувства к нему пропали. Тем более за мной стал ухаживать другой человек, — рассказала КП-Новосибирск Маша.

КОЛЬЦО В РЕСТОРАНЕ

Этот другой — 24-летний Сергей. Вскружил голову школьнице стихами и рисунками. По словам Маши, парень не пьет и не курит, получил образование повара и строителя, имеет свое жилье и работает на стройке. Уважает законы и порядок, так как с 6 лет воспитывался в детском доме.

— Он дарил мне цветы и подарки, водил в кино, готовил ужины, — описывает Маша. — Мы стали строить планы на будущее, мечтать, что станем жить вместе. Против ребенка он ничего не имеет.

Отец ребенка (слева) отбывает срок, а жених (справа) готов воспитывать чужого ребенка. Фото: соцсети

В феврале 2021 года Сергей сделал 16-летней Марии предложение в ресторане, подарил кольцо.

— Предложение сделал, так как люблю ее. А для того, чтобы строить совместную жизнь, надо сперва заключить брак. Расскажу о себе: порядочный, законов не нарушаю, судимостей не было, нет и не будет. Ни за что не подниму руку на девушку или ребенка. Я был воспитан людьми, для которых закон и порядок превыше всего. Детей люблю, — поделился с КП-Новосибирск Сергей.

Маша уже начала придумывать, какого цвета волосы у нее будут на свадьбе, как с небес на землю подростка вернула опекун.

— Я против, потому что не представляю, как они будут воспитывать ребенка. Пока я сидела с мальчиком, ему всего полгодика, Маша бегала на свидания, встречалась в барах с друзьями и гуляла на выплаты, положенные ей как матери-одиночке, а это 22 тысячи рублей в месяц, — объяснила свою позицию КП-Новосибирск Наталья, опекун школьницы. — Еще больше смущают увлечения ее избранника. Он повернут на эзотерике и магии, как и Маша, начинаются какие-то разговоры про то, что она ведьма, и так далее.

Молодая мать тратила пособия на имидж и тусовки, говорит опекун. Фото: соцсети

«ТЕМНЫЙ ДРАКОН»

Сергей признает, что поводом для настороженности со стороны опекуна школьницы стали их разговоры про драконов, демонов и прочую черную магию.

— Сперва я отпускала Машу на встречи, пока не зашел разговор про все это мракобесие. Например, Маша вернулась от него и говорит: «Сергей — темный дракон. У нас война была со светлыми». Меня пугает такое. Когда грудной ребенок плакал ночью, она обмолвилась: «Сын тоже из темных, это светлые пытаются к нему пробраться, вот и плачет». Я начинаю сомневаться в ее адекватности, когда такое слышу, даже к психологу обращалась, чтобы понять, как с этим быть, — признается Наталья. — На мой взгляд, очевидно, что Маша — проблемный подросток. Слышу от нее только: «Хочу замуж, вы меня все не понимаете», — и все. А как она жить собирается, ребенка воспитывать?

Поняв, что в загс ее не пустят, Маша обиделась на вторую маму. 22 марта написала заявление в опеку Новосибирского района, а также детскому омбудсмену и попросила дать разрешение на свадьбу. Следом кинула еще и жалобу, в которой просит освободить ее от опеки Натальи.

— Конечно, я очень благодарна ей за то, что она меня вытащила, она мне помогла. Но от своего мнения я не отказываюсь. У меня отобрали телефон, сейчас я с вами говорю с телефона опекуна. Мой ребенок спит не со мной в комнате, а на первом этаже. Сейчас у меня нет ни одной банковской карты — все находится у опекуна. То есть она меня лишила связи и всего остального из-за того, что не хочет, чтобы я вышла замуж, — пожаловалась Маша.

Многодетная мать-опекун уверена, что школьница не справится с ролью матери сама. Фото: личный архив

ПОЛИЦИЯ ПРОВЕРИТ ЖЕНИХА

Наталья объясняет, почему в этом месяце забрала у Маши карточку.

— Она не умеет пользоваться деньгами. Малышу три баночки пюре в день купит и все. До этого я у нее ни копейки не брала на ее сына. Но сейчас сказала: «Придут детские — будем тратить их как положено: купим твоему ребенку пюре, памперсы, игрушки на все 22 тысячи. А тебя мы сами содержим, кормим, одеваем, к тому же вещей у тебя полно». У нее началась истерика, она теперь ни с кем не разговаривает. Обиделась, так как раньше эти деньги полностью шли на ее имидж: маникюр, окрашивание, стрижки каждый месяц, — говорит Наталья.

Опекун пожаловалась на укусы и ожоги на маленьком ребенке. Фото: личный архив

Конфликт опекуна и подопечной в итоге закончился тем, что Наталья написала жалобу на 16-летнюю Марию в полицию, обвинив ее в неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка. Поводом стали следы от укусов на теле грудничка, синяки и ожоги на лице, которые якобы Маша оставила своими зубами и утюжком для волос. Женщина уверена, что школьница потеряла голову от любви и не сможет быть ответственной мамой, даже выйдя замуж.

— Отказываться от ребенка я не собираюсь. Я бы с радостью решила конфликт, если бы мне дали согласие на брак. Изначально ведь хотела договориться мирно, спокойно. У нас с Натальей разное мировоззрение, но пусть отдаст хотя бы телефон. Дались ей эти драконы, — рассуждает Маша.

Редакция КП-Новосибирск подготовила запросы в опеку Новосибирского района и уполномоченному по правам ребенка в Новосибирской области Надежде Болтенко по поводу характеристики молодой матери.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Благословить на свадьбу может опека»

Новосибирский юрист считает, что опекун не вправе запрещать вступать в брак, как и родитель.

— Вопрос о вступлении в брак с 16 до 18 лет решается при наличии специального согласия органов опеки и попечительства. Школьница и ее жених должны обратиться в местную администрацию и изложить в заявлении уважительные причины. Ограничения в прогулках возможны только тогда, когда это необходимо в целях сохранения жизни ребенка, — прокомментировал новосибирский юрист Константин Зиновьев. — Что касается остального — Семейный кодекс полностью защищает права ребенка в отношении телефона и банковских карт. Согласно статье 60 СК РФ ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное им в дар или в порядке наследования. Также согласно статье 26 Гражданского кодекса РФ несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя распоряжаться своим заработком, стипендией и иными доходами.

* Имя изменено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Один раз малышку видела, на руки мне ее не дают»: рассказ новосибирской школьницы, ставшей мамой в 14 лет

В Новосибирске восьмиклассница родила от 22-летнего соседа. Сейчас он сидит в тюрьме, а девочка лежит в роддоме. Ее родные переживают, что юную мать разлучат с новорожденной дочкой (подробнее)

«Не думаю, что это преступление»: в Новосибирске восьмиклассница родила ребенка и сбежала с ним из больницы

Молодую мать и младенца искали по всему городу три дня. Оказалось, девушка скрывалась все это время у своего парня, не предупредив маму (подробнее)

«Какая разница, кто отец?»: 15-летняя школьница забеременела после вписки у друзей

Сибирячка намерена рожать. Говорит, ей не нужны ни жалость, ни помощь. Специалисты тем временем бьют тревогу — все больше школьниц взрослеют слишком рано (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.