Новосибирская восьмиклассница Руслана* перед Новым годом стала мамой. А после напугала своих родных и полицейских — вместе с младенцем исчезла из больницы. Подробности этой истории — в материале КП-Новосибирск.ПРОПАЛА 15-ЛЕТНЯЯ МАТЬ С РЕБЕНКОМ15-летняя школьница пропала в Новосибирске 11 января. Особые приметы: цыганка, а на руках у нее новорожденный ребенок.— Руслана родила в 15 лет, с 31 декабря 2020 года молодая мать с дочкой лежали в Городской клинической больнице № 3 в Заельцовском районе. И вот их выписали, но связь с ними была потеряна, — сообщил КП-Новосибирск источник, знакомый с ситуацией.По просьбе матери Руслану искали три дня с помощью сотрудников полиции и опеки. Поставили на ноги все соцслужбы, разве что волонтеров поисковых отрядов не привлекали. Три дня восьмиклассница с ребенком скрывалась, а затем сама вышла на связь. Найти беглянку помогла классный руководитель.— Оказалось, что после выписки из больницы Руслана позвонила своему парню — отцу двухмесячного ребенка, тот забрал их к себе. А мать они не предупредили, и у женщины началась паника. Ведь у нее нет даже телефона, чтобы позвонить дочери, — живут небогато. Женщина перепугалась, что потеряла дочь и внучку, и пошла в полицию, — поделилась с КП-Новосибирск социальный педагог восьмиклассницы.«ВЛЮБИЛАСЬ В ПРИНЦА НА ИНОМАРКЕ»Марианна, мать школьницы, рассказала КП-Новосибирск историю дочери. Говорит, что Руслана забеременела в 14 лет. Влюбилась в принца на белом коне, а точнее — на подержанной иномарке. Про него мать с дочерью говорить отказываются, возраст его скрывают, но говорят: «Все было по любви». Молодые родители хотят пожениться — Руслана ждет своего 16-летия, чтобы вступить брак.— Не думаю, что это преступление. Главное, чтобы дочка учебу не бросала, поступила дальше учиться, получила хорошую работу, — объяснила свою позицию КП-Новосибирск мама девочки Марианна. — Мне кажется, иметь образование очень важно. Я сама росла в таборе, в школу не ходила, долго не умела ни читать, ни писать. Всю жизнь торгую на барахолке, живем на съемных квартирах. Дочку растила сама — отец Русланы пропал, когда узнал о моей беременности. А ее парень готов заботиться о ребенке. При этом Руслана продолжает учебу.Школьница учится на тройки и четверки и даже сама учит маму писать на русском языке.— Мы живем в трехкомнатной квартире вместе с мамой и бабушкой, у моей дочки все есть. Я помощи никакой не прошу, а вот моей маме помощь нужна — я бы хотела ее в вечернюю школу устроить, чтобы она до конца обучилась читать и писать. Но пока она работает, иногда с моим ребенком будет сидеть, так что ей, наверное, не до учебы будет, — сказала КП-Новосибирск Руслана, попросив не писать об отце дочки. Тоже боится, что того накажут за связь с подростком.В опеке Первомайского района заверили «КП», что семья — нормальная, ребенка забирать не будут. То, что сотрудники соцслужбы к ним приходили, подтвердила и Марианна.— К нам из опеки приходили, все в порядке. Внучка родилась с осложнениями, недоношенная, но мы ко всем специалистам ходим, все нормально будет. Если что-то надо из лекарств и питания, я на себя все возьму, вырастим, — уверена Марианна.В аппарате уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области сообщили, что держат ситуацию на контроле и тоже знают про эту семью.* Имя несовершеннолетней изменено по требованиям закона.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru