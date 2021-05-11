Сибирскую Харли Квин арестовали за участие в громком убийстве пропавшей автомобилистки

К убийству сибирячки с дорогим авто причастна женщина. Фото: соцсети/предоставлено судебным департаментом по Новосибирской области.

В резонансном деле жительницы Новосибирска Татьяны Кучеевой, которая пропала в ноябре прошло года вместе с дорогим внедорожником, появился новый поворот. Почти сразу после того, как в лесополосе нашли труп женщины, был задержан подозреваемый в ее убийстве - им оказался работник СТО Михаил Смоленцев, ранее многократно судимый за кражи, разбои и угоны. И вот, просидев несколько месяцев в СИЗО, 27-летний парень сдал свою подругу и сообщницу - миловидную блондинку, поклонницу героини известного комикса про Харли Квин и Джокера. Корреспондент КП-Новосибирск выяснил подробности этой криминальной истории.

УЕХАЛА ПРОДАВАТЬ АВТО И ПРОПАЛА

36-летнюю сибирячку Татьяну Кучееву, которая 12 ноября 2020 года, поговорив по мобильному телефону, уехала из дома по улице Тульской на дорогом внедорожнике Hyundai Creta, искал весь город. Более 500 человек - полицейские и волонтеры - прочесывали подъезды, леса, парки в надежде найти женщину живой.

- Заявление об исчезновении женщины поступило в полицию 17 ноября. Были размещены ориентировки, организованы поисковые мероприятия, - пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

Убитая Татьяна Кучеева. Фото: соцсети

Но с каждым днем шансов на благополучный исход этой истории было все меньше и меньше.

В итоге 21 ноября тело Татьяны было найдено в лесополосе на улице Заобской в Ленинском районе. Недалеко от места обнаружения погибшей был припаркован и ее автомобиль.

ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ

Следователи практически по горячим следам установили и первого подозреваемого в расправе над сибирячкой. Им оказался ее знакомый 27-летний Михаил Смоленцев.

- Они познакомились на СТО: женщина пригоняла туда на ремонт свою машину. Общались в основном по вопросам, связанным с запчастями, услугами автостанции. Однажды клиентка обмолвилась, что продает свой внедорожник. Смоленцев после этого стал навязывать свою дружбу и 12 ноября пригласил Татьяну в гости на съемную квартиру, - рассказали КП-Новосибирск в региональном СК.

Первым задержали Михаила Смоленцева. Фото: Предоставлено судебным департаментом по Новосибирской области

Подозреваемого задержали и арестовали. Он не стал отрицать свою вину в убийстве, признался, что хотел завладеть дорогой иномаркой. Опыт криминальных похождений у Михаила к тому времени был приличный: судимости за кражи, разбои и угоны. Следствие по делу продолжается до сих пор. И вот спустя столько месяцев Смоленцев вдруг разоткровенничался и поведал сыщикам, что в тот роковой день он был не один. В деле, оказывается, замешана еще одна женщина.

ОНА НАЗЫВАЕТ СЕБЯ АНГЕЛОМ

30-летнюю сибирячку Аллу, которая в социальных сетях скромно именует себя Ангелом и с упоением постит фотографии Джокера и Харли Квин, оперативники задержали в начале марта этого года. После допроса у сыщиков сложилась полная картина чудовищного преступления.

В социальных сетях девушка называет себя Ангелом. Фото: скриншот.

Влюбленные все спланировали заранее: заманили богатую женщину на дорогом авто в гости в квартиру по улице Немировича-Данченко, напоили, а потом несколько раз ударили молотком по голове. Войдя в кураж и ощущая себя героями комиксов про харизматичных злодеев Харли и Джокера, спрятали труп Татьяны в лесопарковой зоне и всю ночь катались на дорогом внедорожнике. Пили шампанское, веселились и чувствовали себя как в кинофильме - беззаботными, бесшабашными и безнаказанными.

Подозреваемая - активная поклонница злодеев из комиксов. Фото: скриншот

- Подозреваемая ранее проблем с законом не имела, не судима. Работала кондитером в крупной сети специализированных магазинов, воспитывала дочь. Сейчас обоим предъявлено обвинение сразу по двум статьям: за убийство и разбой, сопряженный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, - прокомментировал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах региона.

Родственников погибшей Татьяны в новые подробности расследования особо не посвятили.

- Я не знаю практически ничего. Да, сказали, что еще кого-то задержали, но как все происходило, видимо, услышим на суде, - поделился брат убитой Евгений Кучеев.

На этом, скорее всего, романтичные приключения криминальной парочки и закончатся. Вряд ли им удастся сбежать из тюрьмы, как героям кинофильма.

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