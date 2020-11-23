В Новосибирске поймали убийцу сибирячки, которая пропала со своей машиной: что о нем известно

Сибирячку, пропавшую со своим кроссовером, убил ее знакомый ради машины. Фото: соцсети

Следователи рассказали о предполагаемом убийце 36-летней Татьяны Кучеевой. Мужчину задержали. Им оказался ее 26-летний знакомый. Он специально пригласил сибирячку на встречу к себе в гости, чтобы завладеть дорогой машиной. Татьяна ездила на белом «Hyunday Greta». Мужчина два раза ударил Татьяну молотком по голове. Она погибла на месте. После этого он вывез ее тело в лес и закопал его в снегу.

— В ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий было обнаружено тело потерпевшей в 100 метрах от одного из домов по улице Заобской Ленинского района Новосибирска, — рассказала старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». В скором времени мужчине будет определена мера пресечения.

Напомним, женщина пропала 12 ноября. Заявление о ее исчезновении поступило в полицию 17 ноября.

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