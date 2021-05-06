«Ночь музеев» в Новосибирске 15 мая 2021 года: как пройдет, программа мероприятий

Многие новосибирцы фотографируются с ретро техникой.
Фото: Влад КОМЯКОВ
«Ночь музеев» в Новосибирске 15 мая 2021 года — одно из самых ожидаемых событий весны. Ежегодно тысячи сибиряков приходят на набережную, отправляются на экскурсию в музеи, но в прошлом году из-за пандемии коронавируса акция прошла в режиме онлайн. Нынешней весной ситуация изменится. Рассказываем, какой будет программа «Ночи музеев» в Новосибирске.
Музей мировой погребальной культуры
Адрес: пос. Восход, ул. Военторгская, 4/16
График работы во время акции: с 17.00 до 1.00
Цена билетов: 1000 руб., льготный — 500 руб.
Что посмотреть:
— Новые экспозиции, посвященные теме эпидемии
— Новые экспонаты из запасников музея
— Новые фотозоны
— Интерактивные экскурсии в каждом зале музея
— Катание на мотобайках
— Ледяной перформанс
— Концертная программа
— Розыгрыш призов по входным билетам, главный приз — iPhone 12
— Призы и подарки от спонсоров
— Весь вечер на территории музея работают кафе, фуд-трак и кофейня
— Таинственное лазерное шоу
Во многих музеях будет подготовлена фотозона.
Фото: Андрей ГРЕБНЕВ
Парк чудес «Галилео»
Адрес: ул. Добролюбова, 16а, 3-й эт.
График работы во время акции: с 19.00 до 22.00
Цена билетов: от 300 до 500 руб.
Что посмотреть:
— 75 умных экспонатов
— Поиск выхода из лабиринта иллюзий
— Премьера программы «4 стихии»
ДК «Приморский»
Адрес: ул. Молодости, 15
График работы во время акции: с 19.00 до 22.00
Что посмотреть:
— Онлайн-лекция от Анны Фатеевой «Про Ремарка»
— Квиз «Про Пауля»
— 20.00 Спектакль «Записки из Рая» (14+) по роману «На западном фронте без перемен»
Раньше на набережной играла музыка.
Фото: Даба ДАБАЕВ
Новосибирский государственный краеведческий музей
Адрес: Красный пр-т, 23
График работы во время акции: с 18.00 до 2.00
Цена билетов: 400 руб., льготный — 200 руб., для детей до 6 лет вход свободный
Что посмотреть:
— 18.20 — 22.00 Экскурсии по экспозиции «Сибирь в древности» (цокольный этаж)
— 19.00 — 21.00 и 22.00 — 0.00 Экскурсии по экспозиции «История Новосибирской области» (1-й этаж)
— 19.00 Экскурсия по выставке «Императорский подарок» (2-й этаж, зал № 13)
— 20.00 Торжественное открытие выставок «Золотное шитье» и «Городецкая роспись» из фондов Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника (2-й этаж, колонный зал)
— 21.00 Кинопоказ о музеях мира (1-й этаж, зал № 5)
— 21.00 — 21.40 и 23.00 — 23.40 Музыкальная программа от Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки (2-й этаж, колонный зал)
— 22.00 Музейный лекторий «О символике и сюжетах на традиционных полотенцах» (2-й этаж, зал № 9)
— 22.00 Сказки коренных народов Сибири (цокольный этаж)
— 0.00 Экскурсия по выставкам «Золотное шитье» и «Городецкая роспись» (2-й этаж, залы № 10 — 12)
Музей природы
Адрес: Вокзальная маг-ль, 11
График работы во время акции: с 16.00 до 0.00
Цена билетов: 300 руб., льготный — 150 руб., для детей до 6 лет вход свободный
Что посмотреть:
— Постоянная экспозиция
— Тематические разделы «Минералы и горные породы», «Палеонтология», «Птицы, звери и насекомые Новосибирской области»
— Квест «Весь мир в Краеведческом»
— «Верю — не верю». Выставка представляет собой игру «Верю — не верю», в которую предлагается сыграть всем посетителям и определить, где правдивая, а где ложная информация о природе
— «Счастливые воспоминания». Мы предлагаем посетителям рассказать о своих незабываемых путешествиях и самим поучаствовать в создании выставки. В музейную ночь все желающие могут принести любые предметы, которые связаны с зарубежными поездками. Научные сотрудники помогут владельцу составить этикетку для экспоната и разместить его в выставочном зале музея. Выставка будет открыта в Музее природы в течение недели после проведения акции. Затем все предметы возвращаются владельцам.
Музей связи Сибири
Адрес: ул. Советская, 33
График работы во время акции: с 18.00 до 2.00
Цена билетов: 150 руб., льготный — 100 руб., для детей до 6 лет вход свободный
Что посмотреть:
— Постоянная экспозиция
— Старинные телефонные и телеграфные аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники, действующие экспонаты начала XX века
— Интерактивная зона с действующими экспонатами от Международной школы робототехники и программирования «Лига роботов». Посетители смогут задать любые вопросы настоящему говорящему роботу
— 19.00 Торжественное открытие выставки «День радио» к 95-летию радиовещания в Сибири. На выставке представлены фотографии, документы, ламповые и транзисторные радиоприемные устройства ХХ века из фондов Краеведческого музея
Музей олимпийской славы
Адрес: ул. Советская, 33
График работы во время акции: с 18.00 до 2.00
Цена билетов: 150 руб., льготный — 100 руб., для детей до 6 лет вход свободный
Что посмотреть:
— Постоянная экспозиция
— Кубки, медали, награды, предметы экипировки известных новосибирских спортсменов
— Квест «Весь мир в Краеведческом»
Музей «Городская усадьба Новониколаевска»
Адрес: ул. Ленина, 23
График работы во время акции: с 16.00 до 0.00
Цена билетов: 150 руб., льготный — 100 руб., для детей до 6 лет вход свободный
Что посмотреть:
— Постоянная экспозиция
— Воссозданные интерьеры и бытовая обстановка дают представление о повседневной жизни рядовых горожан молодого Новониколаевска
— Бесплатные экскурсии каждый час с 16.00 до 23.00
Музей этнографии детства
Адрес: ул. Чаплыгина, 36
График работы во время акции: с 16.00 до 23.00
Цена билетов:
— на экскурсии: 200 руб., для школьников — 100 руб., для детей до 7 лет вход свободный
— на концерт: 300 руб.
Что посмотреть:
— 16.00 Интерактивная экскурсия «Как дети жили в старину» (5+)
— 17.00 Интерактивная экскурсия «Как писали в старину» (7+). Пишем на восковых дощечках и бересте
— 18.00 Интерактивная экскурсия «Как писали в старину» (7+). Пишем письмо гусиными перьями, запечатываем сургучом
— 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Русская традиционная чайная церемония с самоваром, кусковым сахаром и сушками «Как в старину чай пили»
— 19.00 «Сибирские сказки в темноте» (7+). Слушаем сказки при свечах с леденцом
— 20.00 «Страшные сказки в темноте» (10+). Слушаем сказки при свечах с леденцом
— 21.00 «Заветные сказки в темноте» (18+). Слушаем сказки при свечах с леденцом
— 22.00 Концерт живой музыки «Фолк в темноте». Зал купеческого особняка превратится в lounge, на полу будут мягкие ковры, подушки, на которых зрители комфортно расположатся сидя или лежа либо выберут традиционные места — стулья, диванчики. И будет темно, ведь без света все воспринимается по-другому, а музыка — особенно. Мы не раз в этом убеждались, слушая классику, а теперь очередь фолка
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