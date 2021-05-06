«Ночь музеев» в Новосибирске 15 мая 2021 года: как пройдет, программа мероприятий

Многие новосибирцы фотографируются с ретро техникой. Фото: Влад КОМЯКОВ

«Ночь музеев» в Новосибирске 15 мая 2021 года — одно из самых ожидаемых событий весны. Ежегодно тысячи сибиряков приходят на набережную, отправляются на экскурсию в музеи, но в прошлом году из-за пандемии коронавируса акция прошла в режиме онлайн. Нынешней весной ситуация изменится. Рассказываем, какой будет программа «Ночи музеев» в Новосибирске.

Музей мировой погребальной культуры

Адрес: пос. Восход, ул. Военторгская, 4/16

График работы во время акции: с 17.00 до 1.00

Цена билетов: 1000 руб., льготный — 500 руб.

Что посмотреть:

— Новые экспозиции, посвященные теме эпидемии

— Новые экспонаты из запасников музея

— Новые фотозоны

— Интерактивные экскурсии в каждом зале музея

— Катание на мотобайках

— Ледяной перформанс

— Концертная программа

— Розыгрыш призов по входным билетам, главный приз — iPhone 12

— Призы и подарки от спонсоров

— Весь вечер на территории музея работают кафе, фуд-трак и кофейня

— Таинственное лазерное шоу

Во многих музеях будет подготовлена фотозона. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Парк чудес «Галилео»

Адрес: ул. Добролюбова, 16а, 3-й эт.

График работы во время акции: с 19.00 до 22.00

Цена билетов: от 300 до 500 руб.

Что посмотреть:

— 75 умных экспонатов

— Поиск выхода из лабиринта иллюзий

— Премьера программы «4 стихии»

ДК «Приморский»

Адрес: ул. Молодости, 15

График работы во время акции: с 19.00 до 22.00

Что посмотреть:

— Онлайн-лекция от Анны Фатеевой «Про Ремарка»

— Квиз «Про Пауля»

— 20.00 Спектакль «Записки из Рая» (14+) по роману «На западном фронте без перемен»

Раньше на набережной играла музыка. Фото: Даба ДАБАЕВ

Новосибирский государственный краеведческий музей

Адрес: Красный пр-т, 23

График работы во время акции: с 18.00 до 2.00

Цена билетов: 400 руб., льготный — 200 руб., для детей до 6 лет вход свободный

Что посмотреть:

— 18.20 — 22.00 Экскурсии по экспозиции «Сибирь в древности» (цокольный этаж)

— 19.00 — 21.00 и 22.00 — 0.00 Экскурсии по экспозиции «История Новосибирской области» (1-й этаж)

— 19.00 Экскурсия по выставке «Императорский подарок» (2-й этаж, зал № 13)

— 20.00 Торжественное открытие выставок «Золотное шитье» и «Городецкая роспись» из фондов Нижегородского историко-архитектурного музея-заповедника (2-й этаж, колонный зал)

— 21.00 Кинопоказ о музеях мира (1-й этаж, зал № 5)

— 21.00 — 21.40 и 23.00 — 23.40 Музыкальная программа от Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки (2-й этаж, колонный зал)

— 22.00 Музейный лекторий «О символике и сюжетах на традиционных полотенцах» (2-й этаж, зал № 9)

— 22.00 Сказки коренных народов Сибири (цокольный этаж)

— 0.00 Экскурсия по выставкам «Золотное шитье» и «Городецкая роспись» (2-й этаж, залы № 10 — 12)

Музей природы

Адрес: Вокзальная маг-ль, 11

График работы во время акции: с 16.00 до 0.00

Цена билетов: 300 руб., льготный — 150 руб., для детей до 6 лет вход свободный

Что посмотреть:

— Постоянная экспозиция

— Тематические разделы «Минералы и горные породы», «Палеонтология», «Птицы, звери и насекомые Новосибирской области»

— Квест «Весь мир в Краеведческом»

— «Верю — не верю». Выставка представляет собой игру «Верю — не верю», в которую предлагается сыграть всем посетителям и определить, где правдивая, а где ложная информация о природе

— «Счастливые воспоминания». Мы предлагаем посетителям рассказать о своих незабываемых путешествиях и самим поучаствовать в создании выставки. В музейную ночь все желающие могут принести любые предметы, которые связаны с зарубежными поездками. Научные сотрудники помогут владельцу составить этикетку для экспоната и разместить его в выставочном зале музея. Выставка будет открыта в Музее природы в течение недели после проведения акции. Затем все предметы возвращаются владельцам.

Музей связи Сибири

Адрес: ул. Советская, 33

График работы во время акции: с 18.00 до 2.00

Цена билетов: 150 руб., льготный — 100 руб., для детей до 6 лет вход свободный

Что посмотреть:

— Постоянная экспозиция

— Старинные телефонные и телеграфные аппараты, первые советские телевизоры и радиоприемники, действующие экспонаты начала XX века

— Интерактивная зона с действующими экспонатами от Международной школы робототехники и программирования «Лига роботов». Посетители смогут задать любые вопросы настоящему говорящему роботу

— 19.00 Торжественное открытие выставки «День радио» к 95-летию радиовещания в Сибири. На выставке представлены фотографии, документы, ламповые и транзисторные радиоприемные устройства ХХ века из фондов Краеведческого музея

Музей олимпийской славы

Адрес: ул. Советская, 33

График работы во время акции: с 18.00 до 2.00

Цена билетов: 150 руб., льготный — 100 руб., для детей до 6 лет вход свободный

Что посмотреть:

— Постоянная экспозиция

— Кубки, медали, награды, предметы экипировки известных новосибирских спортсменов

— Квест «Весь мир в Краеведческом»

Музей «Городская усадьба Новониколаевска»

Адрес: ул. Ленина, 23

График работы во время акции: с 16.00 до 0.00

Цена билетов: 150 руб., льготный — 100 руб., для детей до 6 лет вход свободный

Что посмотреть:

— Постоянная экспозиция

— Воссозданные интерьеры и бытовая обстановка дают представление о повседневной жизни рядовых горожан молодого Новониколаевска

— Бесплатные экскурсии каждый час с 16.00 до 23.00

Музей этнографии детства

Адрес: ул. Чаплыгина, 36

График работы во время акции: с 16.00 до 23.00

Цена билетов:

— на экскурсии: 200 руб., для школьников — 100 руб., для детей до 7 лет вход свободный

— на концерт: 300 руб.

Что посмотреть:

— 16.00 Интерактивная экскурсия «Как дети жили в старину» (5+)

— 17.00 Интерактивная экскурсия «Как писали в старину» (7+). Пишем на восковых дощечках и бересте

— 18.00 Интерактивная экскурсия «Как писали в старину» (7+). Пишем письмо гусиными перьями, запечатываем сургучом

— 16.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 21.30 Русская традиционная чайная церемония с самоваром, кусковым сахаром и сушками «Как в старину чай пили»

— 19.00 «Сибирские сказки в темноте» (7+). Слушаем сказки при свечах с леденцом

— 20.00 «Страшные сказки в темноте» (10+). Слушаем сказки при свечах с леденцом

— 21.00 «Заветные сказки в темноте» (18+). Слушаем сказки при свечах с леденцом

— 22.00 Концерт живой музыки «Фолк в темноте». Зал купеческого особняка превратится в lounge, на полу будут мягкие ковры, подушки, на которых зрители комфортно расположатся сидя или лежа либо выберут традиционные места — стулья, диванчики. И будет темно, ведь без света все воспринимается по-другому, а музыка — особенно. Мы не раз в этом убеждались, слушая классику, а теперь очередь фолка

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