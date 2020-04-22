Ночь музеев 17 мая 2020 года в Новосибирске: как пройдет, что посмотреть

22 Апр 2020 2020-04-22T16:43:47+03:00

Стало известно, как пройдет Ночь музеев в столице Сибири

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Ночь музеев 17 мая 2020 года в Новосибирске состоится, не смотря на коронавирус. Об этом в социальных сетях сообщил пресс-секретарь музея Новосибирска Юрий Лобанов.

— Друзья! Назло коронавирусной заразе и в назидание половцам мы приняли решение все-таки провести Ночь музеев — 2020. Она пройдет в онлайн-формате, — пишет у себя на странице Юрий Лобанов.

По словам сибиряка, жители города смогут увидеть уникальные видео-хроники, видеоэкскурсии в прямом эфире, мастер-классы по использованию старинных предметов.

Пока что организаторы обдумывают техническую сторону вопроса и разрабатывают план проведения онлайн мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU