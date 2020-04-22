2020-04-22T16:43:47+03:00
Общество

Ночь музеев 17 мая 2020 года в Новосибирске: как пройдет, что посмотреть

Стало известно, как пройдет Ночь музеев в столице Сибири
Анна ПАШАГИНА
Поделиться:
Ночь музеев пройдет онлайн.Ночь музеев пройдет онлайн.Фото: Андрей КОПАЛОВ
Изменить размер текста:

Ночь музеев 17 мая 2020 года в Новосибирске состоится, не смотря на коронавирус. Об этом в социальных сетях сообщил пресс-секретарь музея Новосибирска Юрий Лобанов.

— Друзья! Назло коронавирусной заразе и в назидание половцам мы приняли решение все-таки провести Ночь музеев — 2020. Она пройдет в онлайн-формате, — пишет у себя на странице Юрий Лобанов.

По словам сибиряка, жители города смогут увидеть уникальные видео-хроники, видеоэкскурсии в прямом эфире, мастер-классы по использованию старинных предметов.

Пока что организаторы обдумывают техническую сторону вопроса и разрабатывают план проведения онлайн мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Поиски парня, у которого не хватает верхних зубов, завершены
Операция «Глухарь»: волонтеры спасли таежную птицу, которой не место в городе
Ночь музеев 17 мая 2020 года в Новосибирске: как пройдет, что посмотреть
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 22 апреля: в каких районах есть заболевшие
«У нее перелом позвоночника, она в реанимации»: операция маленькой девочки, выпавшей из окна, длилась три часа
«Так тяжело я еще никогда не болел»: Стас Михайлов рассказал о том, как переборол коронавирус
Ученые ответили, убьет ли летнее тепло коронавирус
51 потенциального носителя инфекции оштрафовали в Новосибирской области
В Новосибирской области арестовали серийного маньяка
В ситуации тревожного оптимизма
Могло сгореть несколько домов: пожар в частном секторе Новосибирска
Брат схватил за ноги, но не удержал: подробности падания девочки с 8-го этажа