Ночь музеев 17 мая 2020 года в Новосибирске: как пройдет, что посмотреть
Ночь музеев 17 мая 2020 года в Новосибирске состоится, не смотря на коронавирус. Об этом в социальных сетях сообщил пресс-секретарь музея Новосибирска Юрий Лобанов.
— Друзья! Назло коронавирусной заразе и в назидание половцам мы приняли решение все-таки провести Ночь музеев — 2020. Она пройдет в онлайн-формате, — пишет у себя на странице Юрий Лобанов.
По словам сибиряка, жители города смогут увидеть уникальные видео-хроники, видеоэкскурсии в прямом эфире, мастер-классы по использованию старинных предметов.
Пока что организаторы обдумывают техническую сторону вопроса и разрабатывают план проведения онлайн мероприятия.
ИСТОЧНИК KP.RU