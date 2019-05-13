Ночь музеев - 2019 в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть

Ночь музеев - 2019 в Новосибирске - одна из самых популярных акций у горожан: ежегодно тысячи сибиряков отправляются на выставки, чтобы всей семьей не только посмотреть любимые картины, но и поучаствовать в конкурсах и сделать красивые снимки в специальных фотозонах. В этом году акция пройдет 18 мая и будет посвящена Году театра. Корреспонденты «Комсомолки» подготовили самую интересную программу мероприятий.

ИДЕМ В РЕТРОФОТОАТЕЛЬЕ И НА ВЫСТАВКУ СТАРИННЫХ АВТО

Главной площадкой в Ночь музеев станет парк «Городское начало»: сотрудники Музея города Новосибирска приготовили для гостей сразу несколько локаций, побывать на которых можно абсолютно бесплатно.

19.00 - 22.30

- В парке пройдут экскурсии по Михайловской набережной от гидов Константина Голодяева и Евгении Маляренко (каждая экскурсия - 30 минут, место сбора - у памятника Александру III).

- Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу и Главное управление МВД РФ по Новосибирской области представят выставки ретротехники и продемонстрируют работу кинологов. Гости смогут сделать фото с сотрудниками, одетыми в форму советских милиционеров и в форменное обмундирование полиции.

- Музей «Ретро 54» расскажет историю отреставрированных машин ЗИМ и «Волга», также можно будет сфотографироваться с этими автомобилями.

- Можно будет увидеть, как проводится чеканка монет с символом «Ночь музеев - 2019».

- Будет открыт «Блошиный рынок», где новосибирские коллекционеры организуют продажу исторических предметов.

- Пройдет мастер-класс по катанию на роликах.

- Будет работать площадка Сибирского ГУ Банка России, где расскажут о фальшивомонетчиках и объяснят, как отличить поддельные купюры от настоящих.

- Еще пройдут мастер-класс по игре в крокет, уроки по игре на барабанах.

- Новосибирцы смогут воспользоваться услугами специалистов по аквагриму, сделать снимок на память в специальных фотозонах, попробовать сладкие леденцы, изготовленные по старинным рецептам 1909 года, а также побывать на дегустация чая.

Главное управление МВД РФ по Новосибирской области представит выставку ретротехники.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

22.30 - 0.00

Театрализованное шоу «Театр неба». На экране, натянутом на мосту, продемонстрируют кадры из истории авиации, а еще новосибирцев ждет воздушный сюрприз (какой именно, в музее пока не разглашают).

И еще: если вы хотите сделать красивые снимки в старинной одежде в ретрофотоателье, отправляйтесь по адресу: улица Обская, 4. Вход - 100 руб.

…ПОБЫВАЕМ НА КРЫШЕ НЕБОСКРЕБА

Мероприятия Ночи музеев пройдут и на крыше отеля «Горский» (улица Немировича-Данченко, 144а).

- Экскурсоводы и саксофонист Максим Иванычев ждут на открытой террасе 21-го этажа отеля с круговым обзором города с высоты 80 метров, - рассказывают в Музее города Новосибирска. - Экскурсии начнутся в 0.30 и 1.30.

Стоимость экскурсии: 500 руб., дополнительную информацию можно узнать по тел. (383) 228-75-47. Обязательна предварительная запись. Билеты приобретаются заранее, с 13 по 17 мая, по адресу: улица Чаплыгина, 27, с 9.00 до 18.00.

… ИЛИ ПОСМОТРИМ НА КРАСОТОК В СТИЛЕ ПИН-АП И КОНЦЕРТ СКРИПАЧЕК ИЗ SILENZIUM

Вот что еще приготовили для сибиряков в музеях:

1. Новосибирский государственный художественный музей

Адрес: Красный пр-т, 5/ул. Свердлова, 10, тел. (383) 223-53-31

Время работы во время акции: с 20.00 до 1.00

Стоимость билетов: 400 руб.; для школьников, пенсионеров, студентов - 250 руб.; для дошкольников - 100 руб.

Что посмотреть:

постоянная экспозиция (Красный пр-т, 5):

- театрально-музыкальная интермедия, посвященная открытию Ночи музеев (3-й этаж, площадка возле лестницы; начало в 20.00)

- экскурсионная программа «Живопись и театр: одна эпоха»:

- классицизм (начало в 20.15)

- эпоха Мольера (начало в 21.15)

- Россия. ХIХ век (начало в 22.15)

- античный мир (начало в 23.15)

- викторина с розыгрышем призов (21.00 - 22.30)

- интерактивные программы с мастер-классами для детей «Музейные путешествия»:

1. «Рерих. Художник театра и мастер гор» (начало в 20.15)

2. «В гостях у сказки. Народные промыслы России» (начало в 20.15)

- мастер-классы:

1. мастер-класс по живописи от художника Константина Прусова (20.15 - 21.45, 22.00 - 23.30)

2. мастер-класс от Школы новой флористики (21.00 - 22.30)

А еще все желающие смогут сделать аква-грим.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

выставочные залы (ул. Свердлова, 10):

- концерт струнного трио Silenzium (22.30 - 23.45)

- мастер-классы:

1. мастер-класс по изготовлению брелоков из кожи (начало в 20.15)

2. музыкальные отрывки из спектаклей и мастер-класс от актеров Новосибирского областного театра кукол «Кто в детстве в куклы не играл…» (начало в 21.00)

3. мастер-класс бариста по приготовлению кофе (начало в 21.00)

А в полночь начнется дефиле и фотосессия на выставке «Пин-ап. Девушки с обложки» (от модельного агентства Global Russian Models). Там же пройдет конкурс селфи «Ночь в Художественном» в Instagram (хештег #night_ARTMUSEUM2019).

2. Парк чудес «Галилео»

Адрес: ул. Добролюбова, 16а, тел. (383) 312-05-09

Время работы во время акции: с 20.00 до 0.00

Стоимость билетов: если приобретете заранее - 700 руб.; для детей - 600 руб. Во время акции - на 100 руб. дороже.

Что посмотреть:

Сценарий мероприятия таков: случилось дерзкое и громкое ограбление. У известного ученого, пришедшего на экскурсию, пропал его труд, который должен был стать сенсацией в научных кругах. Детектив, который занялся расследованием, также загадочно и бесследно исчез. Остались лишь улики, некоторые материалы дела и записи детектива. Этим и займутся гости праздника, попутно осматривая все экспонаты!

Сибирякам расскажут о фальшивомонетчиках и объяснят, как отличить подделку.Фото: Алексей КРЕМНЁВ

3. Музей мировой погребальной культуры

Адрес: ул. Военторговская, 4/16, тел.: (383) 363-03-29, 8-913-712-3709

Время работы во время акции: с 18.00 до 4.00

Стоимость билетов: 800 руб.; льготный (для студентов, ветеранов) - 500 руб.

Что посмотреть:

- новая экспозиция «Музей Мумий» по мотивам катакомб капуцинов в Палермо, Парижских катакомб

- представление театра «Понедельник - Выходной»

- короткая версия спектакля «Пыль» в исполнении актеров театра «Старый дом»

- инсталляция под открытым небом с траншеями и уютным блиндажом позволит окунуться в атмосферу основных вооруженных конфликтов XX века - от Второй мировой до Афганской войны

- точка для наблюдения за астрономическими телами

- живое музыкальное сопровождение от Музыкальной школы DINAMICA

- в полночь - таинственное шоу, взрывная смесь огня и света

- розыгрыш призов по входным билетам, главный приз - iPhone Х