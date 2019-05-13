Ночь музеев - 2019 в Новосибирске: программа мероприятий, куда сходить, что посмотреть
Ночь музеев - 2019 в Новосибирске - одна из самых популярных акций у горожан: ежегодно тысячи сибиряков отправляются на выставки, чтобы всей семьей не только посмотреть любимые картины, но и поучаствовать в конкурсах и сделать красивые снимки в специальных фотозонах. В этом году акция пройдет 18 мая и будет посвящена Году театра. Корреспонденты «Комсомолки» подготовили самую интересную программу мероприятий.
ИДЕМ В РЕТРОФОТОАТЕЛЬЕ И НА ВЫСТАВКУ СТАРИННЫХ АВТО
Главной площадкой в Ночь музеев станет парк «Городское начало»: сотрудники Музея города Новосибирска приготовили для гостей сразу несколько локаций, побывать на которых можно абсолютно бесплатно.
19.00 - 22.30
- В парке пройдут экскурсии по Михайловской набережной от гидов Константина Голодяева и Евгении Маляренко (каждая экскурсия - 30 минут, место сбора - у памятника Александру III).
- Управление на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу и Главное управление МВД РФ по Новосибирской области представят выставки ретротехники и продемонстрируют работу кинологов. Гости смогут сделать фото с сотрудниками, одетыми в форму советских милиционеров и в форменное обмундирование полиции.
- Музей «Ретро 54» расскажет историю отреставрированных машин ЗИМ и «Волга», также можно будет сфотографироваться с этими автомобилями.
- Можно будет увидеть, как проводится чеканка монет с символом «Ночь музеев - 2019».
- Будет открыт «Блошиный рынок», где новосибирские коллекционеры организуют продажу исторических предметов.
- Пройдет мастер-класс по катанию на роликах.
- Будет работать площадка Сибирского ГУ Банка России, где расскажут о фальшивомонетчиках и объяснят, как отличить поддельные купюры от настоящих.
- Еще пройдут мастер-класс по игре в крокет, уроки по игре на барабанах.
- Новосибирцы смогут воспользоваться услугами специалистов по аквагриму, сделать снимок на память в специальных фотозонах, попробовать сладкие леденцы, изготовленные по старинным рецептам 1909 года, а также побывать на дегустация чая.
Главное управление МВД РФ по Новосибирской области представит выставку ретротехники.Фото: Алексей КРЕМНЁВ
22.30 - 0.00
Театрализованное шоу «Театр неба». На экране, натянутом на мосту, продемонстрируют кадры из истории авиации, а еще новосибирцев ждет воздушный сюрприз (какой именно, в музее пока не разглашают).
И еще: если вы хотите сделать красивые снимки в старинной одежде в ретрофотоателье, отправляйтесь по адресу: улица Обская, 4. Вход - 100 руб.
…ПОБЫВАЕМ НА КРЫШЕ НЕБОСКРЕБА
Мероприятия Ночи музеев пройдут и на крыше отеля «Горский» (улица Немировича-Данченко, 144а).
- Экскурсоводы и саксофонист Максим Иванычев ждут на открытой террасе 21-го этажа отеля с круговым обзором города с высоты 80 метров, - рассказывают в Музее города Новосибирска. - Экскурсии начнутся в 0.30 и 1.30.
Стоимость экскурсии: 500 руб., дополнительную информацию можно узнать по тел. (383) 228-75-47. Обязательна предварительная запись. Билеты приобретаются заранее, с 13 по 17 мая, по адресу: улица Чаплыгина, 27, с 9.00 до 18.00.
… ИЛИ ПОСМОТРИМ НА КРАСОТОК В СТИЛЕ ПИН-АП И КОНЦЕРТ СКРИПАЧЕК ИЗ SILENZIUM
Вот что еще приготовили для сибиряков в музеях:
1. Новосибирский государственный художественный музей
Адрес: Красный пр-т, 5/ул. Свердлова, 10, тел. (383) 223-53-31
Время работы во время акции: с 20.00 до 1.00
Стоимость билетов: 400 руб.; для школьников, пенсионеров, студентов - 250 руб.; для дошкольников - 100 руб.
Что посмотреть:
постоянная экспозиция (Красный пр-т, 5):
- театрально-музыкальная интермедия, посвященная открытию Ночи музеев (3-й этаж, площадка возле лестницы; начало в 20.00)
- экскурсионная программа «Живопись и театр: одна эпоха»:
- классицизм (начало в 20.15)
- эпоха Мольера (начало в 21.15)
- Россия. ХIХ век (начало в 22.15)
- античный мир (начало в 23.15)
- викторина с розыгрышем призов (21.00 - 22.30)
- интерактивные программы с мастер-классами для детей «Музейные путешествия»:
1. «Рерих. Художник театра и мастер гор» (начало в 20.15)
2. «В гостях у сказки. Народные промыслы России» (начало в 20.15)
- мастер-классы:
1. мастер-класс по живописи от художника Константина Прусова (20.15 - 21.45, 22.00 - 23.30)
2. мастер-класс от Школы новой флористики (21.00 - 22.30)
А еще все желающие смогут сделать аква-грим.Фото: Алексей КРЕМНЁВ
выставочные залы (ул. Свердлова, 10):
- концерт струнного трио Silenzium (22.30 - 23.45)
- мастер-классы:
1. мастер-класс по изготовлению брелоков из кожи (начало в 20.15)
2. музыкальные отрывки из спектаклей и мастер-класс от актеров Новосибирского областного театра кукол «Кто в детстве в куклы не играл…» (начало в 21.00)
3. мастер-класс бариста по приготовлению кофе (начало в 21.00)
А в полночь начнется дефиле и фотосессия на выставке «Пин-ап. Девушки с обложки» (от модельного агентства Global Russian Models). Там же пройдет конкурс селфи «Ночь в Художественном» в Instagram (хештег #night_ARTMUSEUM2019).
2. Парк чудес «Галилео»
Адрес: ул. Добролюбова, 16а, тел. (383) 312-05-09
Время работы во время акции: с 20.00 до 0.00
Стоимость билетов: если приобретете заранее - 700 руб.; для детей - 600 руб. Во время акции - на 100 руб. дороже.
Что посмотреть:
Сценарий мероприятия таков: случилось дерзкое и громкое ограбление. У известного ученого, пришедшего на экскурсию, пропал его труд, который должен был стать сенсацией в научных кругах. Детектив, который занялся расследованием, также загадочно и бесследно исчез. Остались лишь улики, некоторые материалы дела и записи детектива. Этим и займутся гости праздника, попутно осматривая все экспонаты!
Сибирякам расскажут о фальшивомонетчиках и объяснят, как отличить подделку.Фото: Алексей КРЕМНЁВ
3. Музей мировой погребальной культуры
Адрес: ул. Военторговская, 4/16, тел.: (383) 363-03-29, 8-913-712-3709
Время работы во время акции: с 18.00 до 4.00
Стоимость билетов: 800 руб.; льготный (для студентов, ветеранов) - 500 руб.
Что посмотреть:
- новая экспозиция «Музей Мумий» по мотивам катакомб капуцинов в Палермо, Парижских катакомб
- представление театра «Понедельник - Выходной»
- короткая версия спектакля «Пыль» в исполнении актеров театра «Старый дом»
- инсталляция под открытым небом с траншеями и уютным блиндажом позволит окунуться в атмосферу основных вооруженных конфликтов XX века - от Второй мировой до Афганской войны
- точка для наблюдения за астрономическими телами
- живое музыкальное сопровождение от Музыкальной школы DINAMICA
- в полночь - таинственное шоу, взрывная смесь огня и света
- розыгрыш призов по входным билетам, главный приз - iPhone Х
ИСТОЧНИК KP.RU