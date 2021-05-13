Главные площадки Ночи музеев 2021 в Новосибирске: от Лени Голубкова до джаза на крыше

Традиционно горожан ждет и уличная выставка ретротехники. Фото: Влад КОМЯКОВ

В Новосибирске в 13-й раз пройдет Ночь музеев. Из традиционного - горожан ждут лектории, экскурсии, чтение сказок при свечах, но будут и новые форматы - квизы, медиации, тесла-шоу, арт-коллаборации. На всех главных площадках акции Ночи музеев 2021 в Новосибирске будут работать сотрудники Музея города. Но не все привычные места будут задействованы в акции.

- В этом году не будет работать только одна из главных площадок - на набережной около старого пролета моста. Это связано со строительством четвертого моста, - объясняет директор Музея города Новосибирска Елена Щукина, именно это учреждение официально является городским координатором акции. - Здание музея на набережной будет закрыто - там идут ремонтные работы, мы кардинально меняем входную зону и готовимся к созданию новой постоянной экспозиции.

Раньше на набережной играла музыка. Фото: Даба ДАБАЕВ

Главной площадкой музейной ночи в этом году станет «Контора инженера Г. М. Будагова». Еще восемь площадок Музея города Новосибирска распределят по хронологии в разных районах и сделают акценты на десятилетиях прошлого века. Например, в Музее Дзержинского района подготовили программу про лихие девяностые с названием «Приключения Лени Голубкова», в Музее Советского района будут вспоминать 1950-е годы, а в Железнодорожном предлагают окунуться в атмосферу поэтов Серебряного века, устроив «Вечеринку в стиле декаданс в варьете «Альгамбра».

КОГДА ЛУЧШЕ ПРИЙТИ С ДЕТЬМИ?

Программа от Музея города ориентирована на разную аудиторию. Есть мероприятия и глубокой ночью. Родителям же с детьми рекомендуют приходить в 18.00 и 19.00 - в это время будут игры для ребятишек на всех площадках.

НЕОБЫЧНЫЕ ПЛОЩАДКИ НОЧИ МУЗЕЕВ-2021 В НОВОСИБИРСКЕ

В этом году акция пройдет и на воде - Речфлот приглашает на вечерние экскурсии по Оби.

Необычный формат обещают на крыше отеля Gorskiy City Hotel: для гостей приготовили ночную программу «Город. Музыка. Высота» с живой музыкой от саксофонистов Дарьи и Максима Иванычевых. Но у этой экскурсии есть возрастное ограничение: 18+.

КОНКРЕТНО

Что будет на главной площадке?

Место: Музей «Контора инженера Г. М. Будагова» ул. Большевистская, 7, тел. (383) 266-33-19;

Время: 18.00 - 0.00

Цена: 100 руб.; абонемент на посещение филиалов Музея города Новосибирска - 200 руб.; для детей до 7 лет вход свободный

Программа: «Музейная ночь в Базарный день»

18.00 - 0.00 Шумная ярмарка в духе базарных площадей Новониколаевска

Можно поиграть в дворовые игры, выпить горячего, купить диковинного, показать себя и посмотреть на людей. В это время вы услышите музыкальные сеты от Не школы барабанов; сможете выпить настоящего чая от чайного клуба «ЧаЖень»; постичь тайны художественных ремесел; увидеть настоящий городской костюм рубежа XIX - XX веков; проверить себя на честность на полиграфе; увидеть работу кинологов и попробовать поймать преступника. Пимокат Иван Лапин, руководитель Музея валенка, покажет, как выглядят настоящие валенки, а также продемонстрирует изготовление русских четок из войлока. Дети смогут украсить свои лица рисунками от художников по фейс-арту. 18.30, 19.40, 20.50 и 22.00 Салонная вечеринка в духе 1900-х и мастер-класс по дворянскому кокетству (в здании музея) 21.30 - 22.00 Экскурсия по улице Инской с краеведом Константином Голодяевым

22.30 - 0.00 Лихой гид Игорь Костылев, вооружившись фонарем, проведет по самым темным закоулкам городского начала - улице Инской, где соседствуют прошлое и будущее, деревянное зодчество и конструктивизм, школы и сомнительные заведения.

А на остальных?

Филиал — Музей Железнодорожного района

Время: 18.00-00.00.

Место: Вокзальная магистраль, 3.

Цена: 100 рублей; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей. Вход для детей до 7 лет – бесплатно.

Телефон: 220-15-12, https://vk.com/muzeumnsk

Программа: «Вечеринка в стиле декаданс в варьете Альгамбра». Приглашаем всех на поэтических вечер по типу тех, что проводились в начале XX века в саду Альгамбра, где молодежь Ново-Николаевска читала стихи поэтов Серебряного века.

• 18.00-19:00 —поэтический спектакль с чтением стихов поэтов Серебряного века от актеров «Театра для всех».

• 19:00-19:20 — упражняемся в составлении буриме и устраиваем спиритический сеанс.

• 19:20-20:00 — салонный детектив «Поиск пропавшего бриллианта».

• 20:00-20:30 — восточные танцы и кан-кан.

• 20:30-21:00 — аукцион магических вещей.

• 21:00-22:00 — популярные развлечения того времени: факир-шоу, хождение по гвоздям и тараканьи бега.

• 22:00-22:30 — кинопросмотр.

• 22:30-23:30 — рассказываем мифы и легенды, страшные истории о Ново-Николаевске. На протяжении всего вечера на площадках музея работают мастер-классы по авангардной живописи и игре на импровизированных инструментах.

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Филиалы — Музей Центрального района и Музей Документального кино

Время: 18.00-00.00.

Место: ул. ул. Романова, д.26

Цена: 100 рублей; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей. Вход для детей до 7 лет – бесплатно.

Телефон: 203-54-79, https://vk.com/md.kino, https://vk.com/muzejcr

Программа: «Советское VS буржуазное».

• 18-00-23:30 — в избе-читальне начнут свою работу курсы по ликвидации неграмотности и кружок политинформации. За деревянными столами пером и карандашами участники будут учиться писать советские лозунги или смогут попробовать себя в роли агитатора-лектора.

• 18:00-23:30 — просмотр немых художественных фильмов. Показ будет осуществляться в цикличном порядке. В течение всей акции уличная территория музея станет местом для разных русских-народных забав: починка ботинок, чистка картошки, перетягивание каната, испытания на ловкость — передвинуть ухватом чугунок и донести воду в ведрах с помощью коромысла. Все игры будут проходить под бдительным присмотром полномочного представителя ГПУ—ОГПУ по Сибири.

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Филиал — Музей Первомайского района

Время: 18:00-23:00.

Место: ул. Первомайская, 148.

Цена: 100 рублей; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей. Вход для детей до 7 лет – бесплатно. Ретро-фотоателье – 100 рублей.

Телефон: 307-00-05, https://vk.com/muzpervomai

Программа «Нам песня строить и жить помогает»:

• 18:00-18:30 — встречаем гостей самыми популярными песнями 30-х годов.

• 18:30-19:00 — выступление сигнальщиков, мастер-класс по завязыванию узлов.

• 19:00-20:00 — авторская экскурсия по выставке «Тот самый длинный день в году» с реконструктором военно-исторического клуба «Живая история» Евгением Зыкиным.

• 18:30-20:00 — ставим спектакли с участием перчаточных кукол.

• 20:00-21:30 — на «Вечере смешного рассказа» слушаем произведения советских классиков от профессиональных чтецов.

• 21:30-23:00 — «Лаборатория творчества» — мастер-классы по изготовлению картин в технике квиллинг и оригами. В течение всего вечера работает ретро-фотоателье: все желающие смогут сфотографироваться в настоящей русской избе, и проводится викторина по профессиональному сленгу железнодорожников.

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Филиал — Музей Советского района

Время: 18:00-23:00.

Место: ул. Новоморская, 12а.

Цена: 100 рублей; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей. Вход для детей до 7 лет – бесплатно.

Телефон: 334-77-32, https://vk.com/sov_muzej

Программа «Новосибирск в 1950-е»:

• 18:00-18:30 — творческая площадка «Стихи о Новосибирске» поэтессы Советского района Жарковой Г.П.

• 18:30-20:00 — уличные площадки: игра «Резиночка», конкурс рисунков на асфальте, сборка-разборка оружия.

• 18:30-19:30 — кругосветка для детей и подростков «Орленок–Октябрёнок».

• 20:00-21:00 — мастер-класс «Бумажный мир», зона аквагрима.

• 21:00-22:00 — пешеходная экскурсия «Новосибирская ГЭС».

• 22:00-23:00 — просмотр кинохроники 50-х годов и тематических фильмов.

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Филиал — Музей «Заельцовка»

Время: 18.00-00.00.

Место: Красный проспект, 179.

Цена: 100 рублей; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей. Вход для детей до 7 лет – бесплатно.

Телефон: 200-03-71, https://vk.com/zaelmuseumnsk

Программа: «1970-е в Новосибирске».

В Арт-зале:

• 18:00-19:00 – мастер-класс по созданию иллюстрации в стиле «Стимпанк» от молодежного центра «Содружество».

• 18:00 – 19:00 – квиз «По улицам Новосибирска» от молодежного центра «Содружество».

• 19:00 – 20:00 – концертная программа квартета кларнетистов «Quadrum Quartet».

• 20:00 – 21:00 – выступление коллектива «Сибирская тройка» ДНК им. Г. Д. Заволокина.

• 21:00 – 22:00 – сибирский блюз-рок коллектив «ЯРА».

В основном зале:

• 18.00 – экскурсия с мэром г. Новосибирска А.Е. Локтем.

• 19.00 – 22.00 – мастер-класс по росписи пряников в рамках выставки факультета ИКиМП НГПУ «Территория творчества».

• 19.00 – 20.30 – мастер-класс по русской и китайской каллиграфии от преподавателей и студентов Новосибирского педагогического университета.

• 19.00 – 21.00 – интерактивная программа Центральной городской библиотеки им. К. Маркса.

• 19.00 – 21.00 – танцевальный флешмоб от коллектива «Танцериум».

• 19.00 – 21.00 – мастер-класс «Риторика» от студентов Новоколледжа.

• 19.00 – 22.00 – галерея чудесных вещиц «Руки мира» (исполнение произведений на этнических музыкальных инструментах).

• 19.00 — 22.00 — интерактивная программа «Робототехника» от студентов НКЭиВТ. 19.00 – 23.00 – «Буфет № 1».

• 19.00 – 23.00 – квест «Больше, чем музей» от актеров Новосибирского академического драматического театра «Красный факел» (квест проходит каждый час).

• 21.00 – 23.00 – танцевальный флешмоб от студентов ИКиМП НГПУ.

В зале выставки «Говорит и показывает Заельцовка»:

• 18.00 – 19.00 – кукольный спектакль по мотивам произведений Ю.М. Магалифа от Новосибирской областной детской библиотеки имени М. Горького.

• 19.00 – 21.00 – мастер-класс «Кукловод» от Новосибирского областного театра кукол.

На уличной площадке музея:

• 18.00 – 23.00 – Выставка байкерских мотоциклов. Катание на байках. Байк-клуб «Белые волки».

• 18.00 — 21.00 – мастер-класс по рисованию от студентов Новоколледжа.

• 18.00 — 21.00 – игра в напольные шахматы от студентов Новоколледжа.

• 19.00 – 20.00 – подведение итогов фотоконкурса студентов НКЭиВТ.

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Филиал — Музей Калининского района

Время: 18.00-00.00.

Место: ул. Б. Хмельницкого, 32.

Цена: 100 рублей; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей. Вход для детей до 7 лет – бесплатно.

Телефон: 205-07-17, https://vk.com/museumkalina

Программа: «Вся семья вместе, так и душа на месте!» — вечеринка под музыку 80-х. 18:00-18:30 —выступление ВИА «Белые росы», художественный руководитель Заслуженный артист РФ А. Фершалов (на улице).

• 18:30-21:00 — мастер-класс «Традиционные игры и танцы народов мира» (на уличной площадке музея). В залах Музея в течение вечера: творческие мастерские, литературные викторины, настольные игры в «Играй -городе».

• 18:30-20:30 — все желающие смогут расписать пасхальный пряник, под чутким руководством учащихся Новосибирского лицея питания.

• 18:30-23:00 — викторина «Предки, шняга и капуста» по молодежному сленгу 80-х годов на выставке «Комната». В 19:00 — выступление детской театральной студии «Балаганчик» с программой «Басни Крылова». Семейная музыкальная викторина с танцевальными элементами «Дэнс, дэнс, диско дэнс».

В Воинском зале:

• 18:30 — сборка-разборка автоматов с курсантами военно-исторического клуба «Наследие».

• 22:00-23:00 — Валентина Бояршинова проведет экскурсию с фонариками к замурованной капсуле. В течение вечера творческие выступления от друзей и партнеров музея, уличная выставка ретро-техники.

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Филиал — Музей Дзержинского района

Время: 18.00-00.00.

Место: пр. Дзержинского, 1а.

Цена: 100 рублей; Абонемент на посещение филиалов Музея Новосибирска – 200 рублей. Вход для детей до 7 лет – бесплатно.

Телефон: 208-15-01, https://vk.com/mkumir

Программа: «Приключения Лёни Голубкова».

• 18.00-18.30 — на площадке перед музеем гостей встречает Лёня Голубков, раздаёт купюры и предлагает вступить в МММ.

• 18:00-22:30 — «Квест по 90-м», участникам предстоит угадывать популярные хиты того времени, нашумевшие рекламные ролики и слоганы.

• 18.30-20.00 — аквагрим (на крыльце Музея),

• 18:30-22:00 — творческая мастерская, настольные игры, ребусы, раскраски и броски на меткость (в помещении Музея).

• 23.00 — объявление и награждение победителей квеста. Весь вечер в музее будет работать фотозона: можно будет сфотографироваться за партой в пионерском галстуке и с перьевой ручкой.

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Концертный комплекс им. В. Маяковского

Время: 20:00-00:00.

Место: Красный проспект, 15.

Цена: бесплатно

Телефон: 2-17-88-49, https://gdtp-nsk.ru/

Программа «Назад в 60-е».

На уличной площадке:

• 20:00 – выставка ретро автотехники.

• 21:00 – тротуарная астрономия.

• 22:00 – экскурсия «Бэтмен в сибирском Чикаго» с гидом Музея Новосибирска Евгением Антроповым.

• 21:00-22:00- танцплощадка. В здании КК им. Маяковского:

• 20:00-00:00 – работает ретро кафе, шахматный клуб, фотоателье, актёрская читка пьесы 60-х «Мой бедный Марат», лекторий (1 этаж).

• 20:00-00:00 – показ культовых фильмов 60-х годов (2 этаж).

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«Ночь музеев на реке»

Место отправления: Пристань Речного вокзала, ул. Добролюбова, 2.

Цена: 500 руб., при предъявлении билета из любого музея скидка 100 руб.

Телефон: 266‒00‒20.

• 18:30 – экскурсия по Оби с гидом Музея Новосибирска Еленой Воротниковой;

• 20:00 – романтическая прогулка по реке с аудиогидом.

Количество мест на теплоходе ограничено. Предварительная запись по телефону 266‒00‒20.

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Ночь музеев на крыше отеля «Gorskiy city hotel»

Время: начало экскурсий в 00.30 и 02.00

Место: ул. Немировича-Данченко, 144а.

Цена: 1000 рублей.

Телефон: обязательна предварительная запись по телефону 8-913-735-03-37.

Программа: «Город. Музыка. Высота»

Экскурсию от Музея Новосибирска и Gorskiy city hotel проведут Елена Щукина и Константин Голодяев.

Вас ждет панорамный вид на ночные огни Новосибирска, мифы и байки, исторические факты, живая музыка от саксофонистов Дарьи и Максима Иванычевых и вкусный комплимент от отеля.

Рекомендуем взять теплую одежду. Возрастное ограничение — 18+.

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