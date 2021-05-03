Последние новости Новосибирска на 3 мая 2021 года: косметолог изуродовала сибиряка, девушка нашла понравившегося спецназовца после митинга

Федор перенес тяжелую процедуру. Фото: личный архив.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в городе читайте в нашем материале.

ПАРЕНЬ-МОДЕЛЬ ЛИШИЛСЯ СЪЕМОК ПОСЛЕ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ

Новосибирскому стилисту и модели Федору Швецу не повезло: парень хотел скорректировать форму лица, но процедура оказалась крайне неудачной. У него под подбородком образовался «валик» - это уплотнения, которые появились после того, как убрали часть жировой прослойки.

ШКОЛЬНИЦА НАШЛА СПЕЦНАЗОВЦА, В КОТОРОГО ВЛЮБИЛАСЬ НА МИТИНГЕ

История 19-летней Софьи Рощупкиной из Бердска, кажется, получила счастливое продолжение. В соцсетях не остались ранодушными к постам девушки, которая влюбилась в парня-спецназовца на митинге, и откликнулись люди, которые его знают.

СИБИРЯКИ ОТМЕТИЛИ ПАСХУ

2 мая верующие по все стране отмечали один из главных православных праздников - Пасху. Новосибирск, конечно, не стал исключением. О том, как прошел праздник в столице Сибири, читайте в нашем материале.

НОВОСИБИРЕЦ НАШЕЛ ЧУЖУЮ КАРТУ И ПОТРАТИЛ ДЕНЬГИ

Мужчина нашел чужую банковскую карту, но возвращать кк владельцам не стал. Оплатил ей покупки на 30 тысяч рублей, а вскоре поплатился за свой поступок: его отыскала полиция. Новоисбирцу предъявили обвинение в краже.

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