Последние новости Новосибирска на 3 мая 2021 года: косметолог изуродовала сибиряка, девушка нашла понравившегося спецназовца после митинга

Федор перенес тяжелую процедуру. Фото: личный архив.
Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 мая 2021 года: обо всех самых важных событиях в городе читайте в нашем материале.
ПАРЕНЬ-МОДЕЛЬ ЛИШИЛСЯ СЪЕМОК ПОСЛЕ БЬЮТИ-ПРОЦЕДУРЫ
Новосибирскому стилисту и модели Федору Швецу не повезло: парень хотел скорректировать форму лица, но процедура оказалась крайне неудачной. У него под подбородком образовался «валик» - это уплотнения, которые появились после того, как убрали часть жировой прослойки.
ШКОЛЬНИЦА НАШЛА СПЕЦНАЗОВЦА, В КОТОРОГО ВЛЮБИЛАСЬ НА МИТИНГЕ
История 19-летней Софьи Рощупкиной из Бердска, кажется, получила счастливое продолжение. В соцсетях не остались ранодушными к постам девушки, которая влюбилась в парня-спецназовца на митинге, и откликнулись люди, которые его знают.
СИБИРЯКИ ОТМЕТИЛИ ПАСХУ
2 мая верующие по все стране отмечали один из главных православных праздников - Пасху. Новосибирск, конечно, не стал исключением. О том, как прошел праздник в столице Сибири, читайте в нашем материале.
НОВОСИБИРЕЦ НАШЕЛ ЧУЖУЮ КАРТУ И ПОТРАТИЛ ДЕНЬГИ
Мужчина нашел чужую банковскую карту, но возвращать кк владельцам не стал. Оплатил ей покупки на 30 тысяч рублей, а вскоре поплатился за свой поступок: его отыскала полиция. Новоисбирцу предъявили обвинение в краже.
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