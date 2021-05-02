Фото и видео Пасхи в Новосибирске 2 мая 2021 года: как сибиряки встречают праздник во время пандемии

Новосибирск второй раз встречает Пасху во время пандемии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднования, в целях безопасности горожан были введены важные ограничения. КП-Новосибирск публикует фото и видео Пасхи в Новосибирске 2 мая 2021 года, которая проходит совсем иначе, чем до вспышки ковида.

Пасха - один из главных праздников для верующих. Фото: новосибирская митрополия.

Начнем с того, что еще до пасхальной службы Вознесенский кафедральный собор опубликовал на своей странице в соцсетях важное объявление для горожан:

Служба в Вознесенском соборе. Фото: www.instagram.com.

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора вход в храм будет ограничен, - объяснили в соборе.

Однако для прихожан на территории Вознесенского кафедрального собора организовали прямую трансляцию праздничной службы, так что сибиряки могли наблюдать за происходящим в храме, и провели крестный ход. Новосибирцы потом делились в соцсетях кадрами из собора.

А кто-то предпочел встретить праздник в кругу семьи и отведать куличи: так что пасхальные лакомства сейчас тоже появились в соцсетях у новосибирцев.

Кулич - традиционное пасхальное лакомство. Фото: Мария ЛЕНЦ

«Комсомольская правда» поздравляет новосибирцев с Пасхой и желает здоровья и благополучия.

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