Соцсети помогли школьнице отыскать спецназовца, в которого она влюбилась на митинге в Новосибирске

Софья мечтает увидеться с парнем. Фото: предоставлено Софьей РОЩУПКИНОЙ // Алена МАРТЫНОВА.

История 19-летней Софьи Рощупкиной из Бердска быстро разошлась по соцсетям. Напомним, девушка учится в вечерней школе, днем подрабатывает курьером и помогает матери нянчиться с младшими братьями и сестрами. Недавно пошла с друзьями на митинг, и там увидела спецназовца, в которого влюбилась.

После митинга девушка стала искать парня, но тщетно. И тогда на помощь пришли соцсети: в одной из групп Софье написали, что знают, о ком идет речь.

- Мне сказали ожидать: на днях, возможно, у меня появится его номер, и я попытаюсь с ним связаться и встретиться, - рассказала КП-Новосибирск сибирячка.

КП-Новосибирск обязательно расскажет, чем закончится история Софьи и спецназовца.

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