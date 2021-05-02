«У меня теперь валик под подбородком»: косметолог изуродовала лицо парню-модели

Федору уже почти четыре месяца не удается восстановить лицо после процедуры. Фото: личный архив.

24-летний Федор Швец – модель и стилист из Новосибирска. Татуированный блондин недавно перебрался в Москву, ему предстояло несколько съемок в столице. Но все они сорвались из-за неудачной косметической процедуры, после которой лицо Федора изменилось. О том, что произошло, парень рассказал КП-Новосибирск.

«ХОТЕЛ СТАТЬ КРАСИВЕЕ»

- Это я сейчас понимаю, что все нормально со мной было. Но накануне съемок я сидел с подругой в кафе и переживал, что кажусь немного полнее на лицо. Хотел стать еще красивее. Она и предложила обратиться к новосибирскому косметологу, к которому ее знакомые ходят, - поделился с КП-Новосибирск Федор. – Начали искать ее в инстаграме – нашли страничку косметолога примерно с таким же ником, как вспомнила подруга. Только потом выяснилось, что у нужного специалиста был похожий ник, но я попал к совершенно другому человеку.

Так парень выглядел до косметолога. Фото: личный архив.

Парень признается: когда пришел на прием к косметологу, был в ужасе:

- Принимали меня в обычной квартире: мне бы уйти в тот же момент оттуда, но я решился на процедуру - нужно было убрать часть жировой прослойки. Думал, раз мне посоветовали этого специалиста друзья, то все в порядке. Я ведь за качеством процедуры шел, - рассказывает Федор. – Я объяснил, для чего ее делаю, что у меня съемки.

Проводили парню процедуру под местной анестезией: Федор видел и слышал, что происходило. Но и предположить не мог, чем это для него обернется.

Так подбородок выглядит после неулачной процедуры. Фото: личный архив.

«СЪЕМКИ ОТМЕНИЛИСЬ»

- Меня предупредили, что в первые недели могут быть небольшие осложнения. К тому, что после процедуры у меня все болело, я был готов, - говорит Федор. А вот к чему парень не был готов, так к тому, что у него под подбородком образовался «валик» - это уплотнения, которые появились после того, как убрали часть жировой прослойки.

Из-за этого «валика» у модели начались серьезные неприятности:

- Фотографы, съемки с которыми были запланированы, отказались со мной работать, - рассказывает Федор. – А этот косметолог уверяла меня, что все восстановится, посоветовала мне массажи… В итоге если сама процедура стоила 17 тысяч рублей, то на реабилитацию ушло уже около 100 тысяч. И, думаю, потребуется еще столько же…

Федор не ожидал, что вместо красивого подбородка получит много проблем. Фото: личный архив.

А что косметолог? Парень уверяет: она стала ему угрожать:

- Заявила, что у нее есть крыша и все «схвачено», и я могу жаловаться куда угодно, - говорит Федор.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с косметологом, но она оказалась немногословной:

- У каждого свой период восстановления. Больше говорить пока не готова, - заявила женщина КП-Новосибирск.

Но Федор останавливаться не собирается и готовится писать жалобы в Роспотребнадзор и прокуратуру.

КП-Новосибирск следит за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Он стал слишком красивым: парню с перекачанными губами пришлось сменить паспорт из-за пограничников

На фото в документе новосибирец выглядит совсем не так, как сейчас, из-за чего он не мог нормально пройти пограничный контроль (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.