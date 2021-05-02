Последние новости Новосибирска на 2 мая 2021 года: сибирячка ищет пропавшего брата, Академгородок атаковали лягушки

«Монстрация» зародилась в Академгородке еще в 60-е годы. Фото: предоставлено музеем «Под Интегралом»/предоставлено Анастасией РЕВЕНСКОЙ

Мы собрали последние новости Новосибирска на 2 мая 2021 года: все самые важные события города - в нашем материале.

КАКИМ БЫЛ ПЕРВОМАЙ В НОВОСИБИРСКЕ В ПРОШЛОМ ВЕКЕ

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднования 1 мая: традиционных шествий в этом году не было. И многие сибиряки с особым трепетом вспоминают первомайские демонстрации, когда люди массово собирались на главных площадях с воздушными шариками, транспарантами и верой в прекрасное будущее. Журналисты «Комсомолки» чуть-чуть заглянули в прошлое и нашли архивные фотофакты, которых вы, возможно, еще никогда не видели.

СИБИРЯЧКА ИЩЕТ БРАТА, КОТОРОГО НЕ ВИДЕЛА БОЛЬШЕ ТРЕХ ЛЕТ

Жительница Бурятии Анастасия Ревенская ищет своего брата Антона Назарова. Мужчина жил в селе Мухоршибирь в Республике Бурятия вместе с женой и ребенком, а в 2014 году ушел из дома. Он тогда поругался с супругой и уехал в Улан-Удэ. После этого Антон перестал выходить на связь. Первыми забили тревогу жена и сестра. Они написали заявление в полицию, и Антона объявили в розыск.

АЛЕКСАНДР КАРЕЛИН ПРОКОММЕНТИРОВАЛ СКАНДАЛ С ФЛАГАМИ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА ПО ШАШКАМ

Трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин прокомментировал скандал, который произошел во время финала чемпионата мира по шашкам в Польше.

— Людей сейчас пытаются лишить символов. Полячка правильно сказала, что конкуренция должна быть честной. Зачем вы приходите в разгар партии и снимаете? Это же расстраивает. Она говорила не только про свою страну. Наталья говорила, что ее победу поставили под вопрос, — прокомментировал Александр Карелин, депутат Государственной Думы.

АКАДЕМГОРОДОК АТАКОВАЛИ ЛЯГУШКИ

В социальных сетях массово обсуждают лягушек, которые заполонили Академгородок. Они начали просыпаться и выходить из леса, чтобы добраться до пруда: там они отложат икру и будут ждать потомства. Сейчас местные жители специально ищут лягушек и пересаживают их поближе к пруду.

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