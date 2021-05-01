«Ее победу поставили под вопрос»: Александр Карелин прокомментировал скандал с флагом на чемпионате мира по шашкам

Александр Карелин высказал свое мнение о поступке польской шахматистки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Борец греко-римского стиля, депутат Госдумы Александр Карелин прокомментировал скандал, который произошел во время финала на чемпионате мира по шашкам в Польше.

— Людей сейчас пытаются лишить символов. Полячка правильно сказала, что конкуренция должна быть честной. Зачем вы приходите в разгар партии и снимаете? Это же расстраивает. Она говорила не только про свою страну. Наталья говорила, что ее победу поставили под вопрос, — прокомментировал Александр Карелин, депутат Государственной Думы.

Напомним, что во время партии четвертого раунда между Тамарой и польской шахматисткой Натальей Садовской бывший президент Европейской федерации шашек убрал со стола спортсменок российский флажок. После чего в знак солидарности Наталья сама убрала флаг Польши.

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