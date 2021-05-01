Академгородок атаковали лягушки: объясняем почему

Лягешк подбирают и пересаживают ближе к пруду. Фото: Андрей СИВЕНОК

В социальных сетях массово обсуждают лягушек, которые заполонили Академгородок. Как оказалось, произошло это не просто так.

— У них возникли серьезные проблемы с проходом к пруду. По вечерам лягушки выходят из леса, где провели всю зиму, и идут в пруд откладывать икринки. В некоторых местах бордюр оказался для них слишком высоким, и толпа лягушек вместе с жабами оказалась посреди дороги, — сообщают в группе «Ненаучный городок».

По словам одного из подписчиков группы, вечерами многие местные жители спасают лягушек. Они ищут их в траве и перекладывают ближе к пруду. Многие из них уже спокойные и их жизни ничего не угрожает.

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