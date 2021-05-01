Шествие мам с колясками и деревянная ракета: каким был Первомай в прошлом веке в Новосибирске

Первомай в 70-е годы. Фото: предоставлено музеем города Новосибирска.

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в празднования 1 мая: традиционных шествий в этом году не будет. И многие сибиряки с особым трепетом вспоминают Первомайские демонстрации, когда люди массово собирались на главных площадях с воздушными шариками, транспарантами и верой в прекрасное будущее.

Журналисты «Комсомолки» чуть-чуть заглянули в прошлое и нашли архивные фотофакты, которые вы, возможно, еще никогда не видели.

"Монстрация" зародилась в Академгородке еще в 60-е годы. Фото: предоставлено музеем "Под Интегралом".

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР

Удивительно, но факт, что всем известная акция «Монстрация», которую в 2000-х популяризировал новосибирский художник Артем Лоскутов, проходила в Академгородке еще в 1966-м году.

Тогда участники клуба «Под интегралом», куда входила в то время самая активная и прогрессивная молодежь научного центра, вышла на площадь не с привычными лозунгами в честь коммунизма, а с шутливыми плакатами.

— Это было время оттепели, и в Сибири, далеко от Москвы и под покровительством основателя Академгородка Михаила Лаврентьева, можно было позволить себе больше вольности и креатива. Молодые ученые шли по Морскому проспекту и несли не портреты и привычные лозунги «Слава КПСС», а другие: «Перекуем мечи на Интеграло», «Люди, интегрируйтесь!», «Да здравствуют молодежные клубы!», «Радость — народу!». В общем, наши шествия изрядно выбивались из череды благостного единообразия, — рассказывает руководитель музея «Под интегралом» Анастасия Близнюк.

Примечательно, что традиция таких юморных шествий прижилась в академогородке и несколько лет радовала горожан.

Мамы с колясками шли впереди колонны. Фото: предоставлено музеем "Под Интегралом".

Еще один необычный факт — в научном центре его основатель Михаил Лаврентьев предложил в самую первую демонстрацию выпустить на вперед колонны мамочек с младенцами, а не людей с флагами и транспарантами. Эта идея поддерживалась жителями на протяжении долгих лет.

НОВОСИБИРСК

Кроме всем уже известных снимков есть в архиве новосибирского музея и весьма необычные.

На фотографии 1979 года можно разглядеть вовсе не рядовых демонстрантов — людей в красивой военной форме рядом с оркестровым барчуком.

1 Мая 1979 года. Фото: предоставлено музеем города Новосибирска.

Есть еще в истории города факт, что однажды на площадь, где проходил первомай доставили огромную деревянную ракету под названием «Восток». Правда, кто ее изготовил и бережно транспортировал доподлинно не известно, но наверняка она стала настоящим украшением праздника в те далекие 60-е годы.

Однажды демонстрацию украсил макет огромной ракеты. Фото: предоставлено музеем города Новосибирска.

— В целом, это действительно был праздник, его ждали, к нему готовились. В школах ставили в воду веточки, которые проклевывались зелеными листочками или их украшали бумажными цветами, а предприятия выстраивали карнавальные, идеологически выстроенные конструкции, которые возглавляли их праздничные колоны, — рассказывает сотрудник музея города Новосибирска Константин Голодяев.

ПОСЛЕ ШЕСТВИЯ

Отдельным запоминающимся пунктом каждой демонстрации было ее продолжение.

— Это, как правило, был семейный стол или просто народное гуляние на улице. Настоящий праздник прихода весны, обновления, — говорит Константин Голодяев.

В городе выстраивались громадные очереди в заведения общепита или уличной торговли шашлыком. Народ в приподнятом настроении не спешил разбредаться по домам: кто-то занимал столики в кафе, а кто-то отправлялся в ближайший парк на пикник целыми трудовыми коллективами.

Очередь за шашлыком после шествия. Фото: предоставлено музеем города Новосибирска.

— Я очень любила ходить на демонстрации когда была маленькой. Кругом люди веселые, воздушные шарики, флажки! Они дружно пели песни, кричали «Ура!». Детям особое раздолье: все угощали конфетами, печеньем, пряниками, леденцами. А после шествия взрослые обязательно устривали пикники в лесу. Никто тогда почему то не боялся клещей, да и не было их столько. Родители обсуждали какие-то политические или бытовые темы, а мы с ребятишками, которых всегда было много, дружно носились по лужайке как угорелые, играли, веселились. Всегда было очень весело и празднично! Что именно мы праздновали детям было все равно, ведь главное — развлечение, — вспоминает жительница Новосибирска Тамара Василькова.

Пикник после демонстрации. Фото: предоставлено музеем города Новосибирска.

Мир, труд, май, сибиряки! И хотя все мы знаем, что большое количество людей на площадях появлялось 1 мая не по велению души, а больше по разнарядке от заводов и фабрик, многие теперь вспоминают этот день с теплотой в душе.

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