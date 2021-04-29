Что изменится с 1 мая 2021 года в Новосибирской области: ковидные ограничения продлят, штрафы для водителей вырастут в 5 раз

В мае будут продлены коронавирусные ограничения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Что изменится с 1 мая 2021 года в Новосибирской области — важный вопрос, который волнует жителей региона. В числе основных изменений — увеличение штрафов для водителей, нарушивших ПДД при переезде железнодорожных путей, а также новая статья в Административном кодексе, позволяющая наказывать работников общественного транспорта за высадку детей-безбилетников. Об этих и других коррективах читайте в материале КП-Новосибирск.

КОВИДНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОДЛЯТ

Путешественники, возвращающиеся домой из-за границы, теперь должны дважды сдать ПЦР-тест на COVID-19: первый — сразу после приезда, а второй — в течение пяти дней. При этом Роспотребнадзор уточняет, что два теста в один день делать нельзя, между сдачей анализов должно пройти не менее суток. Все это время необходимо соблюдать карантинный режим. Новые правила начинают действовать с 1 мая. Для нарушителей предусмотрен штраф до 40 тысяч рублей.

Всем вернувшимся из путешествий придется сдавать два ПЦР-теста. Фото: Алиса ТИТКО

Еще важный момент: губернатор Андрей Травников продлил коронавирусные ограничения в Новосибирской области до конца месяца.

— Несмотря на то, что у нас достаточно спокойная статистика, отменять те минимальные обязательные, но очень необходимые ограничительные мероприятия мы себе позволить не можем, — пояснил глава региона.

ПОЖИЛЫЕ СОТРУДНИКИ ВЕРНУТСЯ НА РАБОТУ

Люди старше 65 лет вновь приступят к своим трудовым обязанностям в обычном режиме. Электронные больничные, которые выдавались работникам, закончатся 1 мая. Сибирякам из группы риска по усмотрению работодателя можно вернуться с удаленки в офис. Но такое решение руководители организаций принимают самостоятельно, с учетом эпидемиологической обстановки в регионе.

ШТРАФЫ ДЛЯ КОНДУКТОРОВ

Наказание для водителей и кондукторов автобусов за высаживание детей-безбилетников теперь закрепили статьей в Кодексе об административных правонарушениях. Если раньше работникам общественного транспорта могли только сделать выговор, то с 1 мая все изменится.

Кондукторы теперь будут платить штрафы по закону. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В статье 11.33 КоАП России появилась часть 2.1. Водителю, высадившему ребенка, который не оплатил проезд по объективным причинам, грозит штраф 5 тысяч рублей, кондуктору или контролеру — от 20 до 30 тысяч рублей.

В Новосибирске в этом году было несколько случаев, когда школьников высаживали на мороз из-за невозможности оплатить проезд. Большой резонанс получила история, где мама ребенка после ЧП решила самостоятельно разобраться с кондуктором. В итоге женщины устроили драку в автобусе.

УЖЕСТОЧАТ НАКАЗАНИЕ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

Водители, нарушившие правила дорожного движения при проезде через железнодорожные пути, с 1 мая могут очень удивиться выросшим штрафам. Согласно новым поправкам в статью 12.10 КоАП вместо 1000 придется заплатить 5000 рублей. А для злостных нарушителей возможно даже лишение прав на срок от 3 месяцев до полугода.

В Новосибирской области аварии на железнодорожных путях не редкость. 1 марта иномарка, которой управляла женщина, врезалась в тепловоз. К счастью, обошлось без пострадавших.

ОТМЕНА ОТСРОЧКИ

Для бизнесменов и пенсионеров 1 мая заканчивается отсрочка по уплате долгов. Ранее из-за коронавируса правительство сделало поблажку для этой категории граждан, позволив пенсионерам, например, взять отсрочку на 24 месяца, если их долг не превышал 1 миллиона рублей. Малый бизнес имел право на отсрочку по оплате долгов на 12 месяцев, если сумма долга не превышала 15 миллионов рублей.

ВЫПЛАТЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ

В этом году ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны получат дополнительные 10 тысяч рублей из федерального бюджета. Но будут еще и региональные доплаты, равные приблизительно такой же сумме. Эти подарки от государства будут единовременными.

Ветераны войны получат к 9 мая единовременные выплаты. Фото: Михаил ПАТЛИС

А вот постоянные изменения в виде надбавки к пенсии ждут работников угольной промышленности и членов экипажей воздушных судов гражданской авиации.

В мае этим категориям пенсионеров в индивидуальном порядке сделают перерасчет в сторону увеличения.

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