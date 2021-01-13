В Новосибирске уволили кондуктора, подравшуюся с мамой школьницы, которую высадили на мороз из автобуса. Инцидент произошел 9 января 2021 года.— Было проведено служебное разбирательство, факт высадки ребенка подтвердился, — пояснил начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска Роман Дронов. — Кондуктор автобуса уволена, с кондукторским и водительским составом предприятия проведен внеплановый инструктаж.В мэрии также пояснили, что высаживание детей из общественного транспорта в морозы, даже в том случае, когда они не могут оплатить проезд, может быть опасна для жизни и здоровья ребятишек. Чтобы предотвратить подобные инциденты, мэрия Новосибирска установила особый порядок по перевозке школьников в зимнее время (в период с 1 ноября по 31 марта), предъявивших для оплаты проезда МПК, на которой закончились деньги. Высаживать детей на мороз перевозчикам запретили.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Она вышвырнула ребенка, как котенка»: пассажирка назвала причину своей драки с кондуктором в автобусе в НовосибирскеЖенщина уже написала обращение в мэрию и к перевозчику, она возмущена, что ее дочь-старшеклассницу выгнали из салона (подробнее).