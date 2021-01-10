Новосибирск обсуждает драку кондуктора и пассажирки. Женщины выясняли отношения прямо в автобусе, а инцидент сняли на камеру, и слили в соцсети. Ролик набрал больше 50 тысяч просмотров. Но что же не поделили его героини? Это узнавал корреспондент КП-Новосибирск.Все началось с того, что вечером, 9 января, 17-летняя старшеклассница Катя* решила поехать в гости. С собой у подростка была справка школьника на бесплатный проезд в новогодние праздники и банковская карта с деньгами. Девочка села в автобус № 8 на остановке Мелькомбинат и поехала.— Дочке сказали, что справка не действует. Автобус не муниципальный, да и то мы это позже узнали. Тогда Катя решила рассчитаться безналом, но кондуктор даже не дала ей воспользоваться им. У меня ребенок весит 40 килограммов, а эта женщина ее за шкирку просто вытолкала из транспорта, — рассказала КП-Новосибирск Елена, мама девочки. — На улице ветер сильный дул и было — 24 градуса мороза!По словам женщины, за школьницу заступился только один мужчина. Девочка вышла из автобуса, захлебываясь слезами, позвонила маме. Елену возмутил поступок кондуктора, и она решила с ней поговорить.— Я сначала хотела догнать этот автобус на такси. Потом подумала, что он все равно сюда вернется, и, рассчитав время, вышла на остановку. Успела только номер автобуса сфотографировать, — говорит сибирячка.Зайдя в автобус, Елена начала выяснять с кондуктором отношения. Сначала разговор шел на повышенных тонах, слышно, как женщины кричат матом друг на друга, а потом в ход вообще пошли кулаки.— Я была в шоке, поэтому, могла быть резка с ней. Это ведь ребенок, а ее как котенка вышвырнули. Мне кажется, это не первый такой случай и дело это я так просто не оставлю, — утверждает сибирячка. — Жалко, что у нас только драки снимают, а как детей из автобусов вышвыривают — нет.Елена не собирается оставлять инцидент без внимания. Она уже обратилась с заявлением к перевозчику, написала обращение в мэрию.— Я планирую еще в администрацию нашу местную написать. Пусть ее уволят, — говорит мама Кати. — Нам бы еще того мужчину найти, кто за мою Катю заступился. Как свидетеля.КП-Новосибирск дозвонилась до перевозчика, но там от комментариев воздержались.— Я ничего не знаю. Завтра будет начальство, с ним и говорите, — кратко ответила диспетчер на том конце провода.* Имя девочки изменено по просьбе матери несовершеннолетней.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Я тебе лицо раздеру»: в новосибирском автобусе подрались пассажирка и кондукторСсора возникла из-за того, что дочку пассажирки выгнали из салона на мороз (подробнее).К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru