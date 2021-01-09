В новосибирском автобусе № 8 поскандалили пассажирка и кондуктор, позже их ссора перешла в драку. Их конфликт попал на видео.По словам очевидцев, сибирячки поругались из-за того, что кондуктор выставила на улицу дочку пассажирки. У школьницы не было с собой денег на проезд.— Женщина, зайдя в автобус, сходу начала кричать на кондукторшу, обвиняя ее в том, что та выставила ее дочь на мороз. У ребенка не было с собой денег, а правило бесплатного проезда во время школьных каникул действует только на муниципальных автобусах, — рассказали в группе «АСТ-54».Сибирячки несколько минут громко оскорбляли друг друга, угрожая разодрать лицо. Когда автобус открыл двери на следующей остановке, пассажирка решила выйти, а перед этим плюнула в кондуктора. Та ударила в ответ. Дерущихся бросились разнимать другие пассажиры.Напомним, в декабре 2020 года кондуктор другого автобуса выгнала на мороз первоклассника. Мальчик провинился тем, что не успел надеть маску. Ребенку пришлось идти пешком три остановки до школы.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Пошел вон отсюда»: в Новосибирске первоклассника без маски выгнали из автобуса на морозРебенок шел три остановки пешком до дома (подробнее)К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru