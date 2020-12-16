«Пошел вон отсюда»: в Новосибирске первоклассника без маски выгнали из автобуса на мороз

Ребенок растерялся и забыл про запасные маски в рюкзаке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске первоклассника выгнали из автобуса из-за отсутствия маски. Об этом КП-Новосибирск рассказала мама ребенка.

— Сын зашел в автобус, и на нем не была одета маска. Кондуктор начала кричать: «Пошел вон из автобуса». Ребенок растерялся. У него в рюкзаке были две запасные, я сама лично их туда положила, но он перепугался и не успел ее надеть, — рассказала КП-Новосибирск Наталья*, мама первоклассника.

Мальчику пришлось идти три автобусные остановки пешком. На улице дул сильный ветер и шел снег. Он рассказал об инциденте с кондуктором маме.

— Я хотела написать жалобу, но ребенок не запомнил номер автобуса, — говорит сибирячка.

Напомним, что это уже не первый случай в городе. Недавно 9-летнего мальчика тоже выгнали из автобуса, потому что он потерял маску. Так же этот инцидент прокомментировали новосибирские чиновники, назвав ребенка — особенным пассажиром.

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