Под Новосибирском иномарка попала под локомотив

Последствия произошедшего засняли на видео другие автомобилисты. Фото: Кадр из видео
Под Новосибирском иномарка врезалась в тепловоз. На месте аварии собралась большая пробка, последствия произошедшего засняли на видео другие автомобилисты.
— На переезде на улице Первомайской водитель кроссовера Renault Duster не заметил приближающийся тепловоз и столкнулся с ним, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» , где и было опубликовано видео. — На месте работали аварийные комиссары и сотрудники экстренных служб.
В Госавтоинспекции КП-Новосибирск подтвердили факт ДТП. Выяснилось, что за рулем машины была женщина. К счастью, в аварии обошлось без пострадавших.
Напомним, в декабре прошлого года на перегоне «Мочище — Иня-Восточная» автомобиль столкнулся с поездом «Абакан — Москва». Произошло все около 4 часов дня. Водитель машины выехал на переезд при запрещенном сигнале. По счастливой случайности в аварии никто не пострадал.
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