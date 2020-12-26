В субботу, 26 декабря, на перегоне «Мочище — Иня-Восточная» автомобиль столкнулся с поездом. Произошло все около 4 часов дня.— В 15:56 на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с пассажирским поездом №67 «Абакан — Москва». Водитель машины выехал на переезд при запрещенном сигнале, — сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.По счастливой случайности в аварии никто не пострадал. Поезд задержался на 21 минуту. На движение других пассажирских поездов происшествие не повлияло.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru