Продление коронавирусных ограничений в Новосибирске с 1 мая 2021 года: губернатор сделал заявление

Коронавирусные ограничения в Новосибирской области могут продлить. Фото: Алена МАРТЫНОВА

О том, что продление коронавирусных ограничений в Новосибирске с 1 мая 2021 года может ожидать сибиряков, рассказал журналистам 15 апреля губернатор Андрей Травников. По его словам, новые ограничения в регионе вводить не планируется, однако обязательный минимум тоже не будет отменен.

— Несмотря на то, что у нас достаточно спокойная статистика, сегодня уже есть понимание, что отменять те минимальные обязательные, но очень необходимые ограничительные мероприятия, мы себе позволить не можем. Чтобы не допустить в регионе третьей волны коронавирусной инфекции, мы понимание, что эти ограничения необходимо продлить, — пояснил глава региона.

Точная информация о сроках и условиях продления ограничений в Новосибирской области будет известна позже. Это решение будет принято на совещании оперштаба 19 апреля, в котором также примут участие представители Роспотребнадзора.

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