Вербное воскресенье в Новосибирске 25 апреля 2021 года: когда и во сколько пройдут службы в городе

Службы в храмах начнутся с 6.30.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Вербное воскресенье в Новосибирске 25 апреля 2021 года — праздник, который ждут многие новосибирцы. В прошлом году, несмотря на пандемию, верующие люди пришли в храмы, чтобы поприсутствовать на службе и освятить главный символ праздника — вербу.
В храмах можно будет освятить вербу.
Фото: Евгения ГУСЕВА
«Комсомолка» публикует расписание служб в Вербное воскресенье в храмах Новосибирска.
Где: Вознесенский кафедральный собор
Адрес: ул. Советская, 91
Расписание:
6.30 Исповедь
7.00 Божественная литургия
9.30 Исповедь
10.00 Божественная литургия
17.00 Вечернее богослужение
Где: собор во имя Александра Невского
Адрес: Красный пр-т, 1а
Расписание:
8.00 Исповедь
9.00 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста, славление праздника, освящение вербы
17.00 Вечернее богослужение
Многие приходят в церковь с детьми.
Фото: Евгения ГУСЕВА
Где: Троице-Владимирский собор
Адрес: ул. Филатова, 14а
Расписание:
6.30 Божественная литургия, освящение вербы (по окончании богослужения)
9.00 Божественная литургия, освящение вербы (по окончании богослужения)
11.30 Благодарственный молебен
12.00 Таинство соборования
15.00 Первая беседа для готовящихся к таинствам крещения, исповеди, венчания (на 2-м этаже храма)
16.30 Вечернее богослужение (пассия не служится)
Пару веточек вербы можно купить до 200 рублей.
Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
Где: Покровская церковь
Адрес: ул. Октябрьская, 9
Расписание:
8.00 Исповедь
9.00 Божественная литургия
16.00 Вечернее богослужение
Где: Знаменская церковь
Адрес: ул. Народная, 75
Расписание:
8.30 Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста, исповедь в нижнем храме, молебен, панихида
17.00 Вечернее богослужение
Где: храм Андрея Первозванного
Адрес: ул. Тюленина, 1, к. 2
Расписание:
8.00 Молебен
8.30 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста
11.00 Воскресная школа для взрослых (нижний храм)
Где: Церковь царя страстотерпца Николая II
Адрес: ул. Никитина, 105/1
Расписание:
9.00 Божественная литургия св. Василия Великого, молебен с прошениями
Где: Храм Михаила Архангела
Адрес: ул. Большевистская, 229
Расписание:
8.20 Исповедь
9.00 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста, освящение вербы до 17.00
17.00 Вечернее богослужение
Где: храм Иоанна Кронштадтского
Адрес: ул. Магистральная, 9
Расписание:
8.30 Исповедь
9.00 Божественная литургия, молебен на всякую потребу, панихида
15.00 Встреча Иоанновского клуба
Где: храм Вонифатия Тарсийского
Адрес: ул. Столетова, 17а
Расписание:
8.40 Литургия, молебен, освящение вербы, панихида
14.00 Крещение
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