Вербное воскресенье в Новосибирске 25 апреля 2021 года: когда и во сколько пройдут службы в городе

Службы в храмах начнутся с 6.30. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вербное воскресенье в Новосибирске 25 апреля 2021 года — праздник, который ждут многие новосибирцы. В прошлом году, несмотря на пандемию, верующие люди пришли в храмы, чтобы поприсутствовать на службе и освятить главный символ праздника — вербу.

В храмах можно будет освятить вербу. Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомолка» публикует расписание служб в Вербное воскресенье в храмах Новосибирска.

Где: Вознесенский кафедральный собор

Адрес: ул. Советская, 91

Расписание:

6.30 Исповедь

7.00 Божественная литургия

9.30 Исповедь

10.00 Божественная литургия

17.00 Вечернее богослужение

Где: собор во имя Александра Невского

Адрес: Красный пр-т, 1а

Расписание:

8.00 Исповедь

9.00 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста, славление праздника, освящение вербы

17.00 Вечернее богослужение

Многие приходят в церковь с детьми. Фото: Евгения ГУСЕВА

Где: Троице-Владимирский собор

Адрес: ул. Филатова, 14а

Расписание:

6.30 Божественная литургия, освящение вербы (по окончании богослужения)

9.00 Божественная литургия, освящение вербы (по окончании богослужения)

11.30 Благодарственный молебен

12.00 Таинство соборования

15.00 Первая беседа для готовящихся к таинствам крещения, исповеди, венчания (на 2-м этаже храма)

16.30 Вечернее богослужение (пассия не служится)

Пару веточек вербы можно купить до 200 рублей. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

Где: Покровская церковь

Адрес: ул. Октябрьская, 9

Расписание:

8.00 Исповедь

9.00 Божественная литургия

16.00 Вечернее богослужение

Где: Знаменская церковь

Адрес: ул. Народная, 75

Расписание:

8.30 Божественная литургия святителя Иоанна Златоуста, исповедь в нижнем храме, молебен, панихида

17.00 Вечернее богослужение

Где: храм Андрея Первозванного

Адрес: ул. Тюленина, 1, к. 2

Расписание:

8.00 Молебен

8.30 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста

11.00 Воскресная школа для взрослых (нижний храм)

Где: Церковь царя страстотерпца Николая II

Адрес: ул. Никитина, 105/1

Расписание:

9.00 Божественная литургия св. Василия Великого, молебен с прошениями

Где: Храм Михаила Архангела

Адрес: ул. Большевистская, 229

Расписание:

8.20 Исповедь

9.00 Божественная литургия св. Иоанна Златоуста, освящение вербы до 17.00

17.00 Вечернее богослужение

Где: храм Иоанна Кронштадтского

Адрес: ул. Магистральная, 9

Расписание:

8.30 Исповедь

9.00 Божественная литургия, молебен на всякую потребу, панихида

15.00 Встреча Иоанновского клуба

Где: храм Вонифатия Тарсийского

Адрес: ул. Столетова, 17а

Расписание:

8.40 Литургия, молебен, освящение вербы, панихида

14.00 Крещение

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