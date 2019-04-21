2019-04-21T12:39:53+03:00
Общество

Новосибирские православные отмечают вербное воскресенье

Сибиряки выстраиваются в очередь в храмах, чтобы освятить вербу
Татьяна СОЛОВОВААлександр МАРЧУК
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Вербное воскресенье - один из главных праздников для верующих.Вербное воскресенье - один из главных праздников для верующих.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ
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В воскресенье, 21 апреля, православные по всему миру отмечают Вербное воскресенье. И Новосибирск не стал исключением.

- Накануне великого двунадесятого праздника Входа Господня в Иерусалим митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе, - рассказывают в Новосибирской епархии.

Освященную вербу православные хранят и после праздника. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Освященную вербу православные хранят и после праздника.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

А в сам праздник новосибирцы выстраиваются в очередь в храмах, чтобы освятить вербу. Кстати, стоит пучок веточек в Новосибирске стоит недорого - от 30 до 100 рублей.

СПРАВКА «КП»

Праздник Вход Господень в Иерусалим в древних церквях отмечали с пальмовыми ветвями в руках. На Руси, где пальм не было, торжество совместили с исконным почитанием вербы – первого дерева, расцветающего после зимы.

Во время всенощного бдения в воскресенье, ветки вербы освящались, после чего ими били друг друга: по приметам, это приносило здоровье человеку. Освящённые серёжки запекали в хлеб, добавляли в корм скоту. По народным поверьям, в эту неделю брошенная в огонь ветка вербы могла остановить пожар, принесённая в дом – защитить от молнии.

Сибиряки выстроили в очередь в храмах, чтобы освятить вербу. Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

Сибиряки выстроили в очередь в храмах, чтобы освятить вербу.Фото: Алексей ИГНАТОВИЧ

ИСТОЧНИК KP.RU

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