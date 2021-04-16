Вербное воскресенье в Новосибирске 25 апреля 2021 года: куда сходить, праздничная программа

В этом году Вербное воскресенье будет 25 апреля. Фото: Евгения ГУСЕВА

Вербное воскресенье в Новосибирске 25 апреля 2021 года — один из самых долгожданных праздников для верующих. В этот день принято освящать в храмах вербу и украшать ей дом. Несколько веточек можно купить за 200 рублей. Куда горожане смогут сходить в этот день — в нашем материале.

Вход в храм разрешен только в масках. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Праздничная программа на Вербное воскресенье в Новосибирске 25 апреля 2021 года

КОНЦЕРТЫ

Что: И. С. Бах. Все органные токкаты (6+)

Где: Католический кафедральный собор Преображения Господня, ул. М. Горького, 100

Когда: 25 апреля в 19.30

Цена: от 400 до 800 руб.

Что: Концерт группы «Звери» (12+)

Где: «Локомотив-Арена», ул. Ипподромская, 18

Когда: 25 апреля в 19.00

Цена: от 1200 до 3300 руб.

Нескоько веточек можно купить за 200 рублей. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

ТЕАТР

Что: «Поминальная молитва» (12+)

Где: театр «Красный факел», ул. Ленина, 19

Когда: 25 апреля в 18.00

О чем: Ну, народ... С вами не соскучишься Повесть еврейского классика Шолом-Алейхема «Тевье-Молочник», написанная в начале ХХ века, давно разошлась на анекдоты, превратилась в один из лучших мюзиклов всех времен и народов «Скрипач на крыше» (США, Бродвей, 1964), а затем в лучшую пьесу российского драматурга Григория Горина. Что бы ни случилось, мудрый еврей Тевье всегда найдет юмор в мелочах и улыбнется новому дню. Хотя испытания ему посылаются поистине библейские... Пять дочерей, для которых удачное замужество — единственный шанс вырваться из нищеты, одна за другой выбирают путь вопреки вере и традиции. Для старшей сосватан богач, но у нее уже есть любимый — без гроша в кармане. Повсюду еврейские погромы, в воздухе пахнет бунтом, а квартирант семейства Тевье оказывается революционером. Когда его сошлют в Сибирь, вторая дочка отправится за ним. Третья и вовсе выберет русского Федора и, предав свою веру, обвенчается по православному обряду... Крохотный мирок сотрясают поистине шекспировские страсти, рушатся условности, трещит по швам мир и привычный уклад, но жизнь продолжается. И герои сделают свой выбор — не умом, а мудрым и любящим сердцем.

Цена: от 300 до 1100 руб.

В церковь приходят с детьми. Фото: Иван ВИСЛОВ

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Что: «Сказки русского леса» (0+)

Где: ДК железнодорожников

Когда: 25 апреля в 11.00

О чем: Театр «Куклы смеются» представляет необычный спектакль. В нем вы увидите сразу несколько замечательных русских сказок. Это «Кот, петух и лиса», «Заюшкина избушка» и «Репка». Спектакль о дружбе, доброте, трудолюбии и взаимопомощи. Яркие декорации, увлекательный сюжет, обаятельные куклы не оставят равнодушным ни одного зрителя.

Цена: от 200 до 300 руб.

Что: «Красная Шапочка» (0+)

Где: НОВАТ, Красный пр-т, 36

Когда: 25 апреля в 13.00

Цена: 500 руб.

Новосибирцы в Вербное воскресенье пришли в храмы, несмотря на самоизоляцию Фото:

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