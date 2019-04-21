«Бизнес не зашел»: новосибирские торговцы выбросили непроданную вербу на помойку

СЕГОДНЯ 13:09 2019-04-21T13:31:14+03:00

Коробки с пушистыми веточками оказались на помойке около трех часа дня. Фото: Екатерина КРЕМОВА.

Причем сделали продавцы это днем во время праздника

Изменить размер текста: A A

Одна из традиций Вербного воскресенья - накануне праздника приносить пушистые веточки в свой дом. Купить их новосибирцы могут почти у каждого крупного магазина, и улица Кропоткина не стала исключением. Там развернулся свой «вербный» базарчик, вот только закончилась его работа скандалом.

- С субботы возле «Горожанки» и «Магнита» продавали вербы уличные торговцы. Видимо, бизнес не зашел, и после обеда воскресенья вербы оказались на помойке за «Магнитом». Прямо коробки с веточками, - описывает ситуации. Екатерина Кремова.

Причем коробки с пушистыми веточками оказались на помойке около трех часа дня, в самый разгар праздника. Сибиряки возмутились поступком торговцев, и в комментариях не сдерживают своих эмоций:

- Стоило ли ради этого губить деревья? А если не продали - ну раздали бы бабушкам бесплатно. Не на помойку же символ православного праздника? – негодуют одни.

- Если не брали, по 10 рублей пустили бы, вмиг разберут. Но как же: выгода нужна. Лучше выбросить. Жадность, - считают другие.

- Подошел к такому торговцу, на Затулинке: просили они 100 рублей в прямом смысле слова за три веточки. Не удивительно, что бизнес не пошел. Здесь похоже та же история, - считают третьи.

ИСТОЧНИК KP.RU