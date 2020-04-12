2020-04-12T15:56:07+03:00
Общество

А как же самоизоляция? В Вербное воскресенье новосибирцы пришли в храмы

Некоторые делятся праздничными фото в соцсетях
Татьяна СОЛОВОВА
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Многие пришли в храмы.Многие пришли в храмы.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В воскресенье, 12 апреля, православные отмечают отмеяают Вербное воскресенье, и Новосибирск не стал исключением. Несмотря на режим самоизоляции, многие сибиряки пришли в храмы, чтобы освятить вербу.

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Поздравляем Вас с красивым, светлым, весенним благостным праздником с Вербным Воскресеньем!
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Некоторые сибиряки постят фото с вербой на фоне храма в соцсетях и поздравляют подписчиков с праздником:

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Новосибирцы в Вербное воскресенье пришли в храмы, несмотря на самоизоляцию
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- Поздравляем Вас с красивым, светлым, весенним благостным праздником — с Вербным Воскресеньем! Хотим искренне пожелать Вам любви, теплоты семейных и дружеских отношений, крепкого здоровья, уверенности в своих силах, спокойствия и добра, мира и гармонии по отношению к окружающему миру, - таково одно из теплых посланий.

Напомним, накануне губернатор Андрей Травников попросил сибиряков воздержаться от посещения храмов из-за вспышки коронавируса и помолиться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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