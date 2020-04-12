А как же самоизоляция? В Вербное воскресенье новосибирцы пришли в храмы
В воскресенье, 12 апреля, православные отмечают отмеяают Вербное воскресенье, и Новосибирск не стал исключением. Несмотря на режим самоизоляции, многие сибиряки пришли в храмы, чтобы освятить вербу.
Некоторые сибиряки постят фото с вербой на фоне храма в соцсетях и поздравляют подписчиков с праздником:
- Поздравляем Вас с красивым, светлым, весенним благостным праздником — с Вербным Воскресеньем! Хотим искренне пожелать Вам любви, теплоты семейных и дружеских отношений, крепкого здоровья, уверенности в своих силах, спокойствия и добра, мира и гармонии по отношению к окружающему миру, - таково одно из теплых посланий.
Напомним, накануне губернатор Андрей Травников попросил сибиряков воздержаться от посещения храмов из-за вспышки коронавируса и помолиться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU