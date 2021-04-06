«Мама отказалась кормить»: детенышей крошечных антилоп выхаживают в Новосибирском зоопарке

У маленьких африканских антилоп дикдик родились детеныши. Фото: Дмитрий Находов\Новосибирский зоопарк

В Новосибирском зоопарке пополнение: у маленьких африканских антилоп дикдик родились детеныши. В пресс-службе зверинца рассказали, что на свет малыши появились в конце марта этого года.

— Маленькие изящные антилопы дикдики были привезены в Новосибирский зоопарк летом 2019 года, и в этом же году у них родился первый малыш, а в марте 2020 года — второй, и вот в конце марта 2021 на свет появилось два малыша! — рассказали в пресс-службе Новосибирского зоопарка. — Одного из малышей мама не кормит, и его искусственно вскармливают сотрудники зоопарка.

Одного из малышей мама-антилопа отказалась кормить. Фото: Дмитрий Находов\Новосибирский зоопарк

Сейчас домом для теплолюбивых антилоп служит павильон «Тропический мир». Постоянной посетительнице зоопарка Анне Новиковой даже удалось заснять малышей-дикдиков на видео.

— Здесь малышам всего три дня, — рассказывает Анна на видео. — Они кушать хотят, ходят за мамами, но одна из них малыша не кормит.

На кадрах ролика видно, как двое детенышей, еще неуверенно перебирая ногами, исследуют свой вольер. Один из малышей старается держаться поближе к взрослой антилопе — судя по всему, его маме.

Малыши появились на свет в конце марта. Фото: Дмитрий Находов\Новосибирский зоопарк

Напомним, в Новосибирск трех миниатюрных антилоп завезли два года назад: две самочки прибыли к нам из Московского зоопарка, а самец из зоопарка Братиславы в Словакии. До этого в нашем городе этих животных никогда не содержали. Дик-Дики примечательны своими размерами: их рост не превышает 35 см, длина тела — 45-70 см. Они просто крошки по сравнению с большинством представителей отряда парнокопытных. Свое название Дик-Дик получил из-за особых звуков, которые он издает в случае опасности, — что-то вроде «дик-дик» или «зик-зик».

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