2020-01-22T10:28:10+03:00
Общество

«Они всегда прячутся»: в зоопарке показали фото пугливых детенышей горалов и дикдиков

Маленькие животные — первое потомство китайских козлов и африканских антилоп
Ульяна ДЖАНКОВА
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В новосибирском зоопарке показали подросших детенышей горалов. Фото: новосибирский зоопаркВ новосибирском зоопарке показали подросших детенышей горалов. Фото: новосибирский зоопарк
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Сотрудники новосибирского зоопарка внимательно следят за тем, как растут детеныши горалов и дикдиков, ведь это первое потомство. Животные появились на свет осенью в 2019 году.

Детеныш горалов пока еще заметно меньше родителей, а еще по поведению видно, что это ребенок.

Детеныш горалов по-детски любопытная. Фото: новосибирский зоопарк

Детеныш горалов по-детски любопытная. Фото: новосибирский зоопарк

— Малышка по-детски любопытна. Она, хоть и держится на расстоянии, но видно, что она принюхивается, присматривается и может сделать несколько шагов в сторону человека, но мама иногда не дает приблизиться, — рассказал заведующий сектором копытных и грызунов Александр Филиппов.

Сотрудники зоопарка в последнее время не видели, чтобы детеныш сосал материнское молоко. Похоже, что этот этап завершился, и теперь в рационе маленького шустрого козленка только взрослая еда — сено, ветки, комбикорм, овсянка и морковка.

А вот маленького дикдика мама продолжает кормить молоком , выглядит он как пап, только нет рожек, это и выдает в нем ребенка. У этого вида период вскармливания длится долго. Но и от вкусных взрослых кормов детеныш не отказывается. С удовольствием ест морковь, сельдерей, яблоки, веники.

Детеныш дикдика смотрится, как папа только без рожек. Фото: новосибирский зоопарк

Детеныш дикдика смотрится, как папа только без рожек. Фото: новосибирский зоопарк

— Дикдики очень осторожные, пугливые животные. Когда мы заходим к ним в вольер, они сразу прячутся. Это их природная особенность, позволяющая им выживать в природе, — рассказала заведующая отделом тропических животных.

Посетители зоопарка также могут понаблюдать за трогательные детенышами. Горалы живут в уличном вольере вместе с длиннохвостыми неясытями. Дом теплолюбивых дикдиков находится в павильоне «Тропический мир».

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
«Они всегда прячутся»: в зоопарке показали фото пугливых детенышей горалов и дикдиков
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