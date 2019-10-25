«Какая милота!»: у пугливых антилоп родился детеныш в Новосибирском зоопарке

У маленьких африканских антилоп из Новосибирского зоопарка родился детеныш. Он станет первой антилопой дикдик, рожденной в нашем городе.

— Мы с радостью делимся с вами новостью о рождении малыша. Дикдики — очень маленькие антилопы, рост взрослых особей не превышает 35 сантиметров, длина тела — 45-70 см. Новорожденный дикдик весит всего 600 граммов, — сообщается в официальной группе Новосибирского зоопарка в соцсетях. — Но, несмотря на крошечные размеры, детеныш вскоре после рождения встает на ноги и уже может следовать за мамой. В первые два месяца жизни он питается только материнским молоком.

Самку дикдика привезли в Новосибирск беременной. Фото: Новосибирский зоопарк.

Напомним, дикдики появились в зоопарке нашего города в июле этого года. Двух самок и самца привези в Новосибирск из Москвы и Братиславы. Эти зверьки являются одними из самых маленьких представителей отряда парнокопытных. А столь необычное название антилопы получили из-за особых звуков, которые они издают при опасности: что-то вроде «дик-дик» или «зик-зик». Обитают эти животные в Африке, по словам работников зоопарка дикдики — очень скрытные и пугливые. Чаще всего, в дикой природе, их можно увидеть утром и вечером, а днем они прячутся в зарослях кустарников. Главная опасность для этих антилоп — браконьеры, охотящиеся на них ради кожи, которая потом используется для изготовления перчаток. Именно по этой причине дикдики попали в программу по сохранению вида, которую успешно реализуют в Новосибирском зоопарке.

Детеныш у дикдиков родился в Новосибирском зоопарке. Фото: Новосибирский зоопарк.

— Эта самочка уже приехала к нам беременной из Москвы, и мы были готовы к появлению детеныша, — рассказала Татьяна Певнева, заведующая международным отделом в Новосибирском зоопарке. — У дикдиков беременность всегда длится очень долго и рождается только по одному детенышу. В нашем случае, рожденный детеныш — мальчик. Мы пока стараемся по максимуму не тревожить антилоп, ведь это их первый малыш. Поэтому, нужно, чтобы мама могла спокойно за ним ухаживать, кормить.

Рост взрослых особей не превышает 35 сантиметров. Фото: Новосибирский зоопарк.

Находятся антилопы в павильоне «Тропический мир», правда, сейчас полюбоваться ими в полной мере вам не удастся. После появления детеныша стекло в их вольере закрасили белой красной, оставив лишь небольшие окошки-просветы. По словам сотрудников зоопарка, это было сделано для того, чтобы пугливых зверьков сильно не тревожили посетители зоопарка.

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